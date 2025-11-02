Motorista de aplicativo é preso após tentar extorquir e espancar passageiro durante corrida em Goiânia

Situação teria sido motivado após vítima passar mal e vomitar no veículo

Gabriella Pinheiro - 02 de novembro de 2025

Um motorista de aplicativo foi preso pela Polícia Militar (PM) suspeito de tentar extorquir passageiros e agredir um deles durante a madrugada de sábado (1º), no Conjunto Riviera, em Goiânia.

Conforme apurado, o caso ocorreu quando um casal solicitou uma corrida com destino ao Jardim Califórnia.

Durante o trajeto, a vítima do sexo masculino teria passado mal e vomitado no interior do veículo, o que levou o condutor a parar o carro e, imediatamente, exigir o pagamento de R$ 600, alegando que seria para cobrir uma diária de serviço e os custos de higienização.

Em seguida, o suposto autor enviou a localização para dois homens não identificados, que chegaram ao local em outro veículo e passaram a agredir o passageiro.

Mesmo diante da agressão, o motorista continuou exigindo o envio do dinheiro. Além disso, ele pegou o celular da passageira e deixou o local acompanhado dos comparsas.

A Polícia Militar e equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local. O homem, encontrado com diversos ferimentos no rosto, foi encaminhado a um hospital.

Durante as diligências, descobriu-se que o suspeito havia fugido para Caldas Novas, mobilizando a equipe até o município.

O suposto autor foi localizado junto com o veículo na entrada da cidade, na GO-213. Questionado sobre a agressão, ele confirmou os fatos e afirmou que a situação ocorreu após uma discussão motivada por prejuízo financeiro.

O homem possui antecedentes por tráfico de drogas e roubo e foi encaminhado à Polícia Civil (PC), juntamente com o veículo e dois celulares apreendidos. Os outros dois indivíduos envolvidos no crime não foram identificados.

