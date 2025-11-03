Cinco pessoas morrem em acidente em rodovia no interior da Paraíba

Ao todo, quatro carros de passeio e dois caminhões se envolveram no acidente

Da Redação - 03 de novembro de 2025

Acidente envolveu quatro carros de passeio e dois caminhões. (Foto: Reprodução / TV Cabo Branco)

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) – Um acidente deixou cinco pessoas mortas e outras cinco feridas na BR-230, em Soledade, no interior da Paraíba, a 185 quilômetros de João Pessoa, na manhã desta segunda-feira (3).

As colisões envolveram seis veículos. Os cinco mortos estavam no mesmo carro, uma Chevrolet Spin, que seguia de Juazeirinho para Campina Grande.

Ao todo, quatro carros de passeio e dois caminhões se envolveram no acidente. Um dos caminhões estava na pista quando a PRF (Polícia Rodoviária Federal) chegou ao local. Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.

De acordo com a PRF, os feridos foram levados para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. O motorista do carro onde estavam os mortos está internado em estado grave, segundo a corporação. Os demais feridos estão estáveis e tiveram ferimentos leves.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros também estavam no local.

Uma perícia foi realizada e deve ser concluída em até cinco dias.