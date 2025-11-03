Equatorial Goiás prorroga prazo para campanha de negociação de dívidas com 100% de desconto em juros e multas

Pagamento pode ser feito de forma online ou nas agências de atendimento

Equatorial Goiás prorroga prazo para campanha de negociação de débitos com 100% de desconto em juros e multas
Foi prorrogado até o dia 14 de novembro o prazo para participar da campanha especial de negociação de débitos da Equatorial Goiás, que oferece 100% de desconto em juros e multas para clientes com contas atrasadas.

Podem participar os clientes que tenham pelo menos duas faturas não pagas. Além do desconto integral sobre os encargos, a companhia também possibilita o parcelamento do valor no cartão de crédito, com prazos que variam conforme a bandeira e os juros da administradora.

O pagamento pode ser feito de forma online, por meio do site da companhia (www.equatorialenergia.com.br) na aba “Pagar com Cartão”, nas agências de atendimento ou diretamente com as equipes da Equatorial Goiás.

As bandeiras de cartão aceitas no débito são Elo, Visa, Mastercard e o cartão Auxílio Emergencial. Já no crédito, são aceitas Visa, Mastercard, Hipercard, American Express e Elo.

