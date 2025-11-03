Procon Anápolis oferece atendimento gratuito a moradores durante a semana; veja como participar

Cidadãos poderão registrar reclamações e denúncias, receber orientações jurídicas, consultar processos em andamento e negociar dívidas

Davi Galvão Davi Galvão -
Imagem mostra Procon Anápolis (Foto: Divulgação)

A partir desta segunda-feira (03), a unidade móvel do Procon estará estacionada na Igrejinha, na Rua Francisco de Melo Moura, em frente à UBS da Vila São Vicente, em Anápolis, oferecendo assistência gratuita aos consumidores da região.

O atendimento será realizado das 9h às 16h30, e os moradores poderão procurar o local para resolver pendências e esclarecer dúvidas relacionadas a direitos do consumidor, até esta sexta-feira (07).

A ação faz parte do trabalho itinerante do órgão, que busca facilitar o acesso da comunidade aos serviços do Procon sem necessidade de deslocamento até a sede.

Durante a semana, os cidadãos poderão registrar reclamações e denúncias, receber orientações jurídicas, consultar processos em andamento e até negociar débitos com empresas parceiras.

O objetivo é ampliar o alcance do atendimento e promover a resolução de conflitos de forma rápida e eficiente.

Além disso, a equipe do Procon estará à disposição para fornecer informações sobre práticas abusivas, prevenção de golpes e educação para o consumo consciente.

Para ser atendido, é necessário levar documentos pessoais e comprovantes relacionados à demanda.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

