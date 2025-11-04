10 frases que pessoas manipuladoras usam com frequência, segundo psicólogos

Reconhecer a manipulação é o primeiro passo para retomar o controle da narrativa própria

Gabriel Yuri Souto - 04 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Elijah O’Donnell/Pexels)

Desde os corredores silenciosos das cortes romanas, onde oradores astutos manipulavam audiências por meio da retórica, até os bastidores de relações pessoais e profissionais hoje, a arte de usar a palavra para dominar ou influenciar permanece.

O fenômeno da manipulação emocional — definido como “exercício de influência indevida por meio de distorção mental e exploração emocional” — foi descrito de forma clara por especialistas da área de comunicação, de acordo com o Psychology Today.

Em contextos íntimos ou no ambiente corporativo, há frases que soam inofensivas — “confie em mim”, “você que está exagerando” — mas que, segundo psicólogos, operam como mecanismos sutis para tornar você vulnerável. Sites especializados apontam que reconhecer o padrão pode ser a chave para manter a autonomia.

A seguir, confira 10 expressões amplamente usadas por pessoas manipuladoras — com base em várias fontes de psicologia — para que você possa identificá-las, refletir e, se for o caso, agir.

10 frases que pessoas manipuladoras usam com frequência, segundo psicólogos

1. “Confie em mim…”

Essa frase, em aparente tom de apoio, pode esconder a tentativa de fazer você abrir mão de questionamentos frente ao manipulador.

2. “Eu só estou dizendo…”

Uma forma de comentar ou criticar sem se comprometer e ainda plantar dúvida em você.

3. “Você está sendo muito sensível”

Usada para silenciar reações suas e levar você a questionar seus próprios sentimentos.

4. “Não quero brigar”

Invoca paz, mas muitas vezes é usada para encerrar o diálogo quando o outro tenta apontar um erro ou exigir responsabilização.

5. “Eu estava só brincando”

Diminui comentários ofensivos ou desrespeitosos, fazendo você se sentir culpado por reagir “mal” à “brincadeira”.

6. “Você me deve [isso]”

Transformar favores ou gestos de carinho em uma moeda de cobrança, criando obrigação onde deveria haver espontaneidade.

7. “Ninguém mais vai te amar como eu amo”

Um clássico de manipulação afetiva: cria dependência, medo de estar sem a pessoa e enfraquece sua autoestima.

8. “Desculpe que você se sente assim”

Pode parecer um pedido de desculpas, mas não há reconhecimento de ação ou falha própria, apenas da sua reação.

9. “Eu nunca disse isso”

Uma negação que mina sua confiança nos seus próprios registros ou memória, típico do que se denomina “gaslighting”.

10. “Se você realmente se importasse…”

Utiliza seu afeto ou cuidado como alavanca para que você faça algo que talvez não queira ou que englobe expectativa desproporcional.

Saber que essas frases existem não é suficiente — o passo seguinte é olhar para quem as usa com frequência, em que contexto e como você se sente.

Quando a comunicação parece mais uma armadilha do que um diálogo, há sinais de alerta. Reconhecer a manipulação é o primeiro passo para retomar o controle da narrativa própria.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!