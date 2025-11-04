Morte de médico após grave acidente na GO-060 gera comoção: “muito querido”

Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso

Gabriella Pinheiro - 04 de novembro de 2025

Geraldo Barcelos Filho faleceu em grave acidente na GO-060 (Foto: Reprodução)

A morte do médico Geraldo Barcelos Filho, que faleceu em um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão, na GO-060, na zona rural de Israelândia, na manhã desta terça-feira (04), causou comoção nas redes sociais.

Em comentários deixados em uma publicação, conhecidos da vítima lamentaram a partida precoce do profissional e ressaltaram algumas características do médico.

“Meu Deus, um doutor muito querido!”, escreveu um internauta.

“Gente da gente. Meus sentimentos aos familiares”, destacou outra.

“Meu Deus, que tristeza. Deus cuide da família”, afirmou um terceiro internauta.

O médico faleceu após o carro que conduzia bater contra um caminhão, na região Oeste de Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa às ferragens e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Civil (PC) instaurou um inquérito para investigar o caso. Tanto o motorista do caminhão quanto outras testemunhas serão ouvidos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!