Austrália está buscando médicos e oferecendo salário de R$ 2,4 milhões, além de aluguel e carro

Pacote extraordinário para médicos dispostos ao outback australiano

Gabriel Yuri Souto - 04 de novembro de 2025

Sydney, na Austrália. (Foto: Ilustração/Pexels/Belle Co)

Quando, em meados da década de 1950, os pioneiros atravessavam vastas extensões do outback australiano para levar cuidados médicos aos locais mais remotos, mal podiam imaginar que, 70 anos depois, uma pequena cidade do interior de Julia Creek (Queensland) ofereceria um salário digno de executivo para convencer um médico a se instalar ali. Mas é exatamente isso o que está em jogo agora.

Para um profissional disposto a revalidar o diploma, trocar o conforto urbano por planícies quase desertas e assumir o papel de único médico de referência, a cifra é impressionante: até AUD 680.000 ano-ano — o equivalente a cerca de R$ 2,4 milhões — além de aluguel gratuito e carro, segundo a CBS News.

Austrália está buscando médicos e oferecendo salário de R$ 2,4 milhões, além de aluguel e carro

A motivação vai além da oferta generosa. Julia Creek, com cerca de 500 habitantes, está localizada a cerca de 17 horas de carro da capital do estado, Brisbane, e a sete horas de Townsville — o que reforça o nível de isolamento enfrentado pelo futuro médico.

A cidade publica o anúncio com tom quase poético: “sem engarrafamentos, apenas céus azuis e pores-do-sol alaranjados”.

Mas por que uma remuneração tão elevada? O país enfrenta um déficit crônico de médicos em áreas rurais e remotas — segundo um relatório da Euro News, faltam cerca de 2.500 clínicos-gerais na Austrália.

Em Julia Creek, a função exige sozinho assumir atendimento clínico amplo, desde emergências até consultas gerais, com suportes limitados — e é isso que faz o valor subir.

Para quem pensa em revalidar e migrar, há prós e contras bem delineados. O lado positivo: remuneração excelente, moradia gratuita, participação central em comunidade de pequeno porte, aprendizado acelerado. Por outro lado: isolamento geográfico, vida social restrita, possível sobrecarga e necessidade de adaptação ao ritmo do interior australiano.

Um dos médicos recrutados em 2022, o dr. Adam Louws, aprovou a experiência ao Medical Express, mas citou saudade da família como razão para deixar a função.

Para brasileiros — ou para qualquer titular de CRM com projeto de atuar no exterior — a oportunidade desperta curiosidade. Será necessário investigar requisitos de revalidação de diploma, registro no órgão competente australiano, visto de trabalho ou residência e as particularidades do serviço rural naquele país. Se você está considerando esse caminho: vale mapear custo de vida, sistema de saúde local, suporte para famílias e a logística de mudança para esse cenário atípico.

Em resumo: a oferta — real, documentada e impressionante — parece um convite ao aventureiro da medicina. Mas o salto exige mais que estetoscópio: exige coragem, adaptação e visão de longo prazo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!