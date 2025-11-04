China escolhe Goiás para polo industrial que deve gerar 12 mil empregos, mas há um impasse
Prefeitura, por sua vez, tenta resolver questão de forma judicial
Com investimentos de empresários chineses, o projeto da Prefeitura de Águas Lindas de Goiás para a construção de um polo industrial que poderia gerar cerca de 2 mil empregos diretos e mais de 10 mil indiretos, enfrenta um impasse.
Conforme apurado pelo portal Metrópoles, a trava envolve uma fazenda pertencente a uma família, que estaria impedindo a continuidade da obra. O município, por sua vez, tenta resolver a questão na Justiça. O processo já chegou até o Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas ainda não foi concluído.
Para que o projeto avance, é necessário que as terras da família Simonassi sejam desapropriadas. No entanto, a Prefeitura não chegou a um acordo com os proprietários e não quitou integralmente as indenizações. Segundo os autos, o município pagou R$ 659 mil dos R$ 881 mil previstos.
A defesa da família argumenta que o município não incluiu no orçamento os recursos destinados às desapropriações — o que, conforme a legislação, é obrigatório para que a posse do terreno seja tomada.
Em nota ao Metrópoles, a Prefeitura informou que o terreno onde será construído o polo foi desapropriado de forma regular e dentro da lei, e que já apresentou uma nova proposta de acordo. O caso segue sendo mediado pela Justiça, e a administração espera uma solução amigável.
Detalhes do polo industrial
O projeto prevê a ocupação de uma área de 34 hectares. Ao todo, 62 empresas nacionais já demonstraram interesse, além de investidores chineses das companhias Shenzhen, Zhongshan e Haikou. O investimento total é estimado em R$ 2 bilhões, que também contempla o Centro de Convenções ITEC e outras instalações.
O local será destinado à produção de veículos elétricos, painéis de LED, equipamentos industriais e contará ainda com espaços para treinamento e inovação tecnológica.
