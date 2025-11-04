Judeu que votar em muçulmano Mamdani para prefeito de NY é estúpido, diz Trump

Zohran Mamdani é favorito a vencer a prefeitura da maior cidade do país nas eleições que ocorrem nesta terça-feira (4)

Folhapress - 04 de novembro de 2025

Donald Trump atacou o jovem candidato socialista Zohran Mamdani, que venceu as primárias democratas para a Prefeitura de Nova York. (Foto: Captura via Youtube/Metrópoles e CNN Brasil)

(FOLHAPRESS) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou os eleitores judeus que apoiam o candidato socialista e muçulmano Zohran Mamdani, favorito a vencer a prefeitura da maior cidade do país nas eleições que ocorrem nesta terça-feira (4), chamando-os de estúpidos em publicação numa rede social.

“Qualquer judeu que vote em Zohran Mamdani, um comprovado e autoproclamado INIMIGO DOS JUDEUS, é uma pessoa estúpida!!!”, escreveu o republicano, com as habituais maiúsculas, na rede Truth Social.

Mamdani tem sido alvo de ataques devido às críticas que tem feito contra as ações de Israel na Faixa de Gaza. O democrata já disse que a campanha militar caracteriza um genocídio e afirmou que não viajaria ao território israelense assim que fosse eleito, diferentemente de outros candidatos. Ele nunca afirmou, porém, ser um inimigo dos judeus, como escreveu Trump.

Antes, criou na universidade um grupo de defesa da Palestina, bandeira que também levou à campanha para prefeito. A polêmica em torno de suas críticas a Israel ultrapassou Nova York e motivou debate entre judeus no país, levantando questionamentos sobre o papel da comunidade judaica na política americana.

Trump, por sua vez, aumentou as críticas em relação a Mamdani após o pleito ganhar projeção. Se confirmado o resultado das pesquisas, o democrata será o primeiro prefeito muçulmano e o mais jovem a governar Nova York desde 1892. Mais do que isso, sua vitória daria destaque à ala mais à esquerda do Partido Democrata, já que o candidato se define como socialista e apresenta propostas progressistas.

À frente de outros dois candidatos nas últimas pesquisas, Mamdani derrotou a ala mais moderada do Partido Democrata defendendo pautas claramente à esquerda. Esse racha provocou uma divisão inédita na eleição nova-iorquina, com dois candidatos democratas concorrendo pela mesma vaga.

As primárias ocorreram em julho, quando Mamdani venceu Andrew Cuomo, ex-governador de Nova York. Mesmo derrotado, Cuomo lançou-se como candidato independente, tentando usar sua experiência como trunfo -embora seja justamente seu passado político que o prejudique.

O terceiro candidato é o republicano Curtis Sliwa, que aparece em terceiro lugar. Segundo pesquisa do Emerson College, Mamdani lidera com 25 pontos de vantagem.

Nascido em Kampala, capital de Uganda, Mamdani mudou-se aos sete anos para Nova York com os pais, de origem indiana. Filho de um professor da Universidade Columbia e de uma diretora de cinema, tornou-se cidadão americano em 2018.

Ele apresenta quatro propostas centrais: ônibus gratuitos por toda a cidade; uma rede de supermercados públicos administrados pela prefeitura, para reduzir preços; congelamento dos aluguéis para combater o alto custo da moradia; e a ampliação da oferta de habitação acessível. Além disso, ele pretende aumentar impostos sobre quem ganha mais de US$ 1 milhão por ano.