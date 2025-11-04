Reserva de ouro de R$ 1,358 trilhão é descoberta à 2 km de profundidade

Uma descoberta impressionante promete mudar o equilíbrio econômico e industrial de um país inteiro

província de Hunan
(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Lucas Pedras Preciosas)

A China acaba de protagonizar uma das maiores descobertas minerais da história recente. Pesquisadores identificaram uma reserva de ouro avaliada em cerca de R$ 1,358 trilhão, localizada à 2.000 metros de profundidade no subsolo da província de Hunan.

O achado reforça o papel do país como potência global no mercado de metais preciosos e promete alterar o equilíbrio econômico internacional.

Os primeiros estudos indicaram a presença de aproximadamente 300 toneladas de ouro, mas novas perfurações, chegando a 3.000 metros, revelaram um volume ainda mais surpreendente, ultrapassando 1.000 toneladas métricas.

A concentração do metal também impressionou os cientistas: amostras mostraram teores de até 138 gramas de ouro por tonelada de rocha, uma densidade rara em descobertas desse porte.

O avanço tecnológico teve papel fundamental. Utilizando modelos geológicos tridimensionais, os pesquisadores conseguiram mapear com precisão as formações subterrâneas ricas em ouro, reduzindo custos, acelerando o processo de exploração e minimizando danos ambientais.

Essa técnica é considerada um divisor de águas na mineração moderna. Além do impacto direto na indústria mineradora, a descoberta deve impulsionar a economia regional.

A expectativa é de que o achado atraia investimentos de empresas internacionais e gere milhares de empregos diretos e indiretos, além de estimular o desenvolvimento de infraestrutura e transporte.

No cenário global, o aumento da oferta de ouro pode afetar os preços do metal e a dinâmica entre os principais produtores.

Com a nova reserva, a China fortalece sua posição no topo da cadeia mundial e mostra que, sob a superfície, ainda há muito a ser descoberto, inclusive um tesouro capaz de reescrever a geopolítica do ouro.

