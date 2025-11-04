Reserva de ouro de R$ 1,358 trilhão é descoberta à 2 km de profundidade

Uma descoberta impressionante promete mudar o equilíbrio econômico e industrial de um país inteiro

Magno Oliver - 04 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Lucas Pedras Preciosas)

A China acaba de protagonizar uma das maiores descobertas minerais da história recente. Pesquisadores identificaram uma reserva de ouro avaliada em cerca de R$ 1,358 trilhão, localizada à 2.000 metros de profundidade no subsolo da província de Hunan.

O achado reforça o papel do país como potência global no mercado de metais preciosos e promete alterar o equilíbrio econômico internacional.

Os primeiros estudos indicaram a presença de aproximadamente 300 toneladas de ouro, mas novas perfurações, chegando a 3.000 metros, revelaram um volume ainda mais surpreendente, ultrapassando 1.000 toneladas métricas.

A concentração do metal também impressionou os cientistas: amostras mostraram teores de até 138 gramas de ouro por tonelada de rocha, uma densidade rara em descobertas desse porte.

O avanço tecnológico teve papel fundamental. Utilizando modelos geológicos tridimensionais, os pesquisadores conseguiram mapear com precisão as formações subterrâneas ricas em ouro, reduzindo custos, acelerando o processo de exploração e minimizando danos ambientais.

Essa técnica é considerada um divisor de águas na mineração moderna. Além do impacto direto na indústria mineradora, a descoberta deve impulsionar a economia regional.

A expectativa é de que o achado atraia investimentos de empresas internacionais e gere milhares de empregos diretos e indiretos, além de estimular o desenvolvimento de infraestrutura e transporte.

No cenário global, o aumento da oferta de ouro pode afetar os preços do metal e a dinâmica entre os principais produtores.

Com a nova reserva, a China fortalece sua posição no topo da cadeia mundial e mostra que, sob a superfície, ainda há muito a ser descoberto, inclusive um tesouro capaz de reescrever a geopolítica do ouro.

Confira o vídeo na íntegra:

🇨🇳 La República Popular China anuncia el descubrimiento de la mina de oro más grande del mundo, en la provincia de Hunan. Más de 1000 toneladas del precioso metal. Con la de pocos derechos humanos que hay en China, con tanto oro aún va a haber menos.pic.twitter.com/C0VgbupBCV — Ma Wukong 马悟空 (@Ma_WuKong) November 30, 2024

