Apostadores em Goiânia levam bolada em Mega-Sena com prêmio de R$ 41 milhões

Próximo sorteio será realizado nesta quarta-feira (05) e contará com o valor de R$ 48 milhões

Augusto Araújo - 05 de novembro de 2025

Números foram sorteados pela Caixa Econômica Federal. (Foto: Captura/YouTube)

O sorteio de número 2936 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (04), foi de grande felicidade para quatro apostadores de Goiânia. Isso porque eles acertaram cinco das seis dezenas e levaram uma bolada para casa.

No total, cada cartela recebeu a premiação de R$34.125,04. Todas foram feitas na modalidade simples, sem cotas adicionais.

Além disso, duas foram feitas de forma online e as outras duas presencialmente. Uma na Loteria Alternativa, localizada no Atacadão do setor Urias Magalhães. A outra, na Loteria Avenida, localizada no setor Castelo Branco.

Por fim, uma outra aposta feita em Goiás também recebeu um prêmio com o mesmo valor. Esta, porém, foi feita em Formosa, cidade do Entorno do Distrito Federal, na Lotérica Sonho Real.

No total, os apostadores goianos acumularam o montante de R$ 170.625,20 somando os prêmios.

Os números sorteados na ocasião foram: 04 – 07 – 09 – 15 – 29 – 32.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece nesta quarta-feira (05), com prêmio avaliado em R$ 48 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega-Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às quartas e sábados, sempre às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.

