Criança de 2 anos morre afogada em piscina no bairro Recanto do Sol, em Anápolis

Vítima foi levada às pressas para o Heana, mas acabou não resistindo

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). (Foto: Iron Braz) acidente MULHER
Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). (Foto: Iron Braz)

Uma tragédia abalou moradores do bairro Recanto do Sol, em Anápolis, após a morte acidental de uma criança de apenas 2 anos por afogamento.

O caso aconteceu na noite desta terça-feira (04). O menino brincava na área externa de casa quando o pai, acreditando que ele estivesse com os irmãos dentro da residência, se afastou por alguns instantes.

Ao retornar, percebeu a ausência do filho e iniciou as buscas, encontrando-o dentro da piscina.

Leia também

O pai retirou a criança da água e a levou imediatamente ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde foram realizadas várias tentativas de reanimação. Apesar dos esforços da equipe médica, o menino não resistiu.

O caso foi registrado como morte acidental por afogamento e deve ser investigado pelas autoridades competentes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias