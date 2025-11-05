Criança de 2 anos morre afogada em piscina no bairro Recanto do Sol, em Anápolis

Vítima foi levada às pressas para o Heana, mas acabou não resistindo

Augusto Araújo - 05 de novembro de 2025

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). (Foto: Iron Braz)

Uma tragédia abalou moradores do bairro Recanto do Sol, em Anápolis, após a morte acidental de uma criança de apenas 2 anos por afogamento.

O caso aconteceu na noite desta terça-feira (04). O menino brincava na área externa de casa quando o pai, acreditando que ele estivesse com os irmãos dentro da residência, se afastou por alguns instantes.

Ao retornar, percebeu a ausência do filho e iniciou as buscas, encontrando-o dentro da piscina.

O pai retirou a criança da água e a levou imediatamente ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde foram realizadas várias tentativas de reanimação. Apesar dos esforços da equipe médica, o menino não resistiu.

O caso foi registrado como morte acidental por afogamento e deve ser investigado pelas autoridades competentes.

