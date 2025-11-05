Goiânia tem mais de 100 pontos de alerta para alagamentos, inundações e enxurradas

Defesa Civil também emitirá alertas para moradores em zona de risco durante temporais

Davi Galvão - 05 de novembro de 2025

Tempestade em Goiânia (Foto: Reprodução)

A Defesa Civil trouxe um dado alarmante para a população de Goiânia nesta época de chuva. Isso porque a capital conta atualmente com 134 pontos de alerta para alagamentos, inundações e enxurradas.

Destes, dez pontos são mais críticos como: Marginal Botafogo (Jardim Goiás e Centro), Vila Redenção, Parque Amazônia, Pedro Ludovico, Setor Sul, Parque Industrial João Braz, Residencial Goiânia Viva e no Finsocial (Rua VF-82 e VF-96).

O cenário se agravou particularmente nos últimos anos, especialmente levando em consideração que, em 2017, eram “apenas” 57 pontos de alerta. Ou seja, em oito anos, este número quase triplicou.

Em entrevista ao Jornal Opção, o coordenador de Proteção e Defesa Civil, Robledo Mendonça, atribuiu este cenário ao crescimento da cidade, que não foi acompanhado pelo adequado desenvolvimento do sistema de drenagem.

Além disso, ele levantou a problemática das mudanças climáticas, que vem ano após ano trazendo chuvas cada vez mais fortes.

Porém, ele salientou que o aumento dos pontos de alerta não representam, necessariamente, falhas na gestão municipal, uma vez que a capacidade da Defesa Civil para identificar pontos de alagamentos também aumentou.

Medidas

Especialmente ante a previsão de chuvas intensas para os próximos dias, a Defesa Civil alertou para que a população não tente atravessar vias alagadas, especialmente próximo a córregos e que, de forma geral, evitem transitar durante fortes chuvas.

Além disso, foi definido um plano de ação para o fechamento e bloqueio do trânsito nas vias da Marginal Botafogo e da Avenida 87, inclusive de forma virtual através da plataforma Waze.

As autoridades seguem monitorando o volume das chuvas em Goiânia, contando já com 25 pluviômetros, que emitem informações em tempo real sobre o volume de chuvas em cada região da capital.

Além disso, no caso do cidadão estar em uma área de risco, um alerta será emitido aos moradores, orientando buscar abrigo imediato.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!