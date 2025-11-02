Defesa Civil emite novo alerta de temporal com chuva e ventos intensos na Grande Goiânia e em Anápolis

Mensagem também ressalta que é baixo o risco de alagamentos e incidência de raios

Natália Sezil - 02 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de chuva em Goiânia. (Foto Portal 6)

A Defesa Civil emitiu um novo alerta para moradores de Goiânia, Região Metropolitana e Anápolis: pode haver temporal e ventos intensos no final da noite deste domingo (02).

O aviso também vale para a manhã de segunda-feira (03). Mesmo assim, o órgão aponta que há baixo risco de alagamentos e incidência de raios.

O comunicado vai ao encontro da previsão do tempo apontada para Anápolis, para o Dia de Finados. Em meio a forte ventania, o esperado era que chovesse desde o início da manhã.

Diferente do alerta de teste emitido no final de setembro para os goianienses, o comunicado desta vez foi enviado por SMS e chegou apenas a quem se cadastrou no programa.

Interessados em ter acesso a essas mensagens podem se inscrever de forma gratuita. Os alertas são enviados por SMS, TV por assinatura, aplicativo do Telegram ou WhatsApp.

No caso de SMS, basta enviar mensagem para o número 40199, com o CEP da área de interesse. Pelo Telegram, é preciso procurar o contato “Defesa Civil Alertas”, dar um “olá” para o robô e seguir os passos da tela.

Já pelo WhatsApp, é necessário cadastrar o número (61) 2034-4611, também enviar um “olá” para o robô e seguir o passo a passo.

