Homem fica pendurado em poste após levar descarga elétrica em Aparecida de Goiânia

Vídeos obtidos pelo Portal 6 mostram vítima pendurada e moradores em desespero

Gabriella Pinheiro - 05 de novembro de 2025

Imagem mostra homem que levou choque em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

A manhã desta quarta-feira (05) foi marcada por um susto para moradores da Avenida Progresso, no Jardim Monte Cristo, em Aparecida de Goiânia, após um trabalhador levar um choque e ficar pendurado em um poste.

O incidente ocorreu por volta das 11h, quando a vítima, de idade não revelada, realizava uma manutenção no local. Por motivos ainda desconhecidos, ele acabou recebendo uma descarga elétrica.

Em vídeos obtidos pelo Portal 6, é possível ver a escada caída e o homem pendurado, aparentemente desacordado.

Nas filmagens, também é possível ver o momento em que outros trabalhadores se aproximam e recolocam a escada.

O homem recobrou a consciência e, em seguida, conseguiu descer do poste já lúcido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e encaminhou a vítima até uma unidade de saúde.

SUSTO 😨 Homem fica pendurado em poste após levar descarga elétrica em Aparecida de Goiânia Leia: pic.twitter.com/IUFczNVmvi — Portal 6 (@portal6noticias) November 5, 2025

