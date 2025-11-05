Homem fica pendurado em poste após levar descarga elétrica em Aparecida de Goiânia

Vídeos obtidos pelo Portal 6 mostram vítima pendurada e moradores em desespero

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Trabalhador leva choque e fica pendurado em poste em Aparecida de Goiânia
Imagem mostra homem que levou choque em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

A manhã desta quarta-feira (05) foi marcada por um susto para moradores da Avenida Progresso, no Jardim Monte Cristo, em Aparecida de Goiânia, após um trabalhador levar um choque e ficar pendurado em um poste.

O incidente ocorreu por volta das 11h, quando a vítima, de idade não revelada, realizava uma manutenção no local. Por motivos ainda desconhecidos, ele acabou recebendo uma descarga elétrica.

Em vídeos obtidos pelo Portal 6, é possível ver a escada caída e o homem pendurado, aparentemente desacordado.

Leia também

Nas filmagens, também é possível ver o momento em que outros trabalhadores se aproximam e recolocam a escada.

O homem recobrou a consciência e, em seguida, conseguiu descer do poste já lúcido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e encaminhou a vítima até uma unidade de saúde.

 

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias