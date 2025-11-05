Lançado concurso público em Goiás com mais de 150 vagas e salários de até R$ 4,4 mil

Candidaturas podem ser feitas de forma online e selecionados atuarão entre 20 a 40 horas semanais

Gabriella Pinheiro - 05 de novembro de 2025

Candidato preenchendo cartão resposta em concurso (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Santa Tereza de Goiás anunciou um novo concurso público com 156 oportunidades disponíveis, além de formação de cadastro de reserva, para candidatos com níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 1.518 a R$ 4.432,59 mil.

As inscrições podem ser feitas por meio do site do Itame a partir de 07 de dezembro até 07 de janeiro de 2026. O valor da taxa varia entre R$ 80 até R$ 150.

O processo seletivo conta com vagas para Auxiliar de Manutenção (10), Auxiliar de Serviços Gerais e Limpeza Urbana (20), Gari (15), Operador de Máquinas Leves (2), Operador de Máquinas Pesadas (2), Vigia (5), Executor Administrativo I (10), Mecânico (1), Motorista (5), Motorista da Saúde (10), Motorista de Transporte Escolar (5), Agente de Combate às Endemias – ACE (3), Agente de Vigilância Sanitária (1), Auxiliar de Atividades Educativas (8), Eletricista Automotivo (1), Eletricista de Iluminação Pública (1).

Além disso, há vagas para Eletricista Predial (1), Executor Administrativo II (5), Executor Administrativo III (2), Fiscal de Meio Ambiente (1), Fiscal de Obras e Posturas (1), Fiscal de Tributos Municipais (1), Técnico em Enfermagem (10), Técnico em Saúde Bucal – TSB (1), Analista Ambiental – Biólogo/Ecólogo (1), Analista Ambiental/Engenheiro Ambiental (1), Educador Físico (1), Executor Administrativo IV (2), Médico Veterinário (1), Nutricionista (1), Profissional da Educação Básica (15) e Profissional da Educação Infantil (13).

A seleção acontecerá por meio de prova objetiva, de títulos, prática e de aptidão física, a depender do cargo escolhido.

Os selecionados terão uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais e o prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data da homologação dos resultados finais.

Mais informações estão disponíveis no edital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!