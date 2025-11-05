Inscrições abertas em concurso público de município em Goiás com salários de até R$ 8 mil

Oportunidades são para quem tem nível de escolaridade médio e superior

Paulo Roberto Belém - 05 de novembro de 2025

Prova de concurso público sendo aplicada. (Foto: Reprodução)

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Aloândia, que pretende selecionar profissionais para atuarem em diversas áreas do município, pagando, para tal, remuneração de até R$ 8 mil.

São 11 oportunidades, além de ser formado cadastro reserva para possuidores de níveis médio, técnico e superior de escolaridade.

Estão sendo oferecidas os cargos: Técnico em Enfermagem (02), Enfermeiro (02), Farmacêutico (01), Fisioterapeuta (01), Médico Clínico Geral (01), Odontólogo (01), Professor PIII Nível III – Pedagogia (02).

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 23 de novembro, de forma online no site da Itame Concursos, que pode ser acessado clicando aqui. As taxas para participar do processo variam de R$ 90 a R$ 130, a depender do cargo.

Integram as etapas do certame prova objetiva, para todas as funções, prevista para o dia 18 de janeiro de 2026. Para alguns cargos, também haverá prova de títulos.

Os aprovados deverão cumprir, quando admitidos, jornadas de 30 a 40 horas semanais de trabalho no município, também a depender da função em que for selecionado.

O prazo de validade do concurso público será de dois anos, contados da data da homologação dos resultados finais. Ele pode ser prorrogado por uma única vez e por igual período, mediante interesse da Prefeitura de Aloândia.

Todos os detalhes podem ser encontrados no edital completo, sendo que os interessados poderão ter acesso aqui clicando.

