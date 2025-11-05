Mulher que cometeu mais de 10 furtos no Centro de Anápolis em um só dia conta como agia

Esquema era complexo e contava com um comparsa especializado em sacar dinheiro através dos artões subtraídos

Davi Galvão - 05 de novembro de 2025

Comparsas nos furtos foram levadas até a Central de Flagrantes. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) desmantelou um grupo criminoso, sendo duas mulheres e um homem, que vieram de Goiânia para Anápolis somente com o intuito de praticar furtos em série.

A prisão dos suspeitos ocorreu nesta terça-feira (04) e conforme informado por uma das detidas, nem mesmo a data dos crimes foi escolhida ao acaso.

Isto porque, se tratando do começo do mês, boa parte das pessoas acabou de receber o salário.

Aos policiais, ela revelou que o grupo tinha o padrão de praticar os furtos no interior de ônibus da região Central, subtraindo dinheiro, bolsas e outros pertences das vítimas.

Ao menos para ela, essa rotina de furtos não é novidade. A autora relatou já ter dez passagens pelo referido crime e que, apenas na data em questão, já tinha tomado itens de ao menos outras dez pessoas.

Ela revelou que, dentre os colegas, um comparsa tinha a função exclusiva de sacar o dinheiro dos cartões furtados e que outra mulher que os acompanhava já tinha 15 passagens.

Busca pelos autores

As equipes iniciaram patrulhamento após receberem informação sobre um furto ocorrido no Terminal Urbano, onde um idoso teve dinheiro levado enquanto embarcava em um ônibus.

Com apoio do Serviço de Inteligência, os policiais constataram que outras três ocorrências semelhantes haviam sido registradas no mesmo dia, todas com o mesmo modo de atuação.

Durante diligências, os militares localizaram duas mulheres com as mesmas características dos suspeitos, nas proximidades da Rua Luziana, no Setor Calixtópolis.

Na abordagem, foram encontradas quantias em dinheiro em aproximadamente R$ 3 mil, além de produtos sem comprovação de procedência.

As duas suspeitas foram encaminhados à Central de Flagrantes de Anápolis, junto com o dinheiro e os objetos apreendidos, onde ficaram à disposição do Judiciário.

