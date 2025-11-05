Viação Ouro Preto oferece rotas acessíveis e fortalece transporte regional com novas linhas diárias saindo de Anápolis
Entre os trajetos estão Anápolis-Goianápolis, Corumbá de Goiás, Cocalzinho, Pirenópolis, Silvânia, Inhumas e Caldas Novas, com horários fixos e valores que cabem no bolso
Anápolis agora está com um novo impulso na mobilidade intermunicipal. A Viação Ouro Preto, empresa reconhecida pelo transporte de passageiros com segurança e pontualidade, vem ampliando suas rotas e oferecendo novas linhas diárias que conectam a cidade a importantes destinos da região.
As novas operações atendem a uma antiga demanda dos anapolinos por viagens regulares e acessíveis, facilitando o deslocamento de trabalhadores, estudantes e turistas. Atualmente, a empresa realiza trajetos entre Anápolis-Goianápolis, Corumbá de Goiás, Cocalzinho, Pirenópolis, Silvânia, Inhumas e Caldas Novas, com horários fixos e valores que cabem no bolso.
Entre os principais destaques está a linha Anápolis–Pirenópolis, com passagens a R$ 20. De segunda a sábado, as saídas de Anápolis acontecem às 08h15, 11h15 e 17h, enquanto os retornos de Pirenópolis são às 06h15, 09h45, 12h45 e 18h15. Aos domingos, os horários são às 08h15 e 17h (saindo de Anápolis) e às 11h e 18h30 (saindo de Pirenópolis).
Outra opção muito procurada é a Anápolis–Caldas Novas, com saídas todos os dias, às 7h30, passando por Goiânia e Piracanjuba – e retorno de Caldas às 15h.
Também estão disponíveis as rotas:
• Anápolis–Silvânia (R$ 29): segunda a sábado, às 6h e 16h; retorno às 7h15 e 17h30.
• Anápolis–Inhumas, passando por Nerópolis (R$ 33 até Inhumas e R$ 16 até Nerópolis): segunda a sábado, às 10h e 16h; retorno às 7h e 14h.
• Anápolis–Corumbá de Goiás (R$ 20): segunda a sábado, às 10h e 16h, e aos domingos, às 13h; retorno de Corumbá às 6h30 e 13h (segunda a sábado) e 15h30 (domingo).
Por último, mas não menos importante, a Viação Ouro Preto também oferece aluguel de veículos para excursões, passeios e viagens personalizadas, atendendo grupos e empresas que buscam conforto e praticidade no transporte rodoviário.
Com ênfase na segurança, no atendimento e na expansão contínua, a Viação Ouro Preto reafirma seu compromisso em conectar cidades e aproximar pessoas, consolidando-se como uma das principais referências no transporte regional que cresce junto com Anápolis.