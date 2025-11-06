Clima natalino: saiba quando Papai Noel vai chegar nos shoppings da Grande Goiânia

Locais contarão com cortejos, apresentações teatrais e outras atrações

Gabriella Pinheiro - 06 de novembro de 2025

Decoração de natal do Shopping Flamboyant. (Foto: Divulgação)

A magia do Natal já contagiou alguns shoppings de Goiânia e Aparecida de Goiânia. A partir desta quinta-feira (06), diversos centros comerciais das duas cidades passam a contar com uma programação especial ao longo do período natalino.

Conforme divulgado pelas assessorias, em alguns locais haverá cortejos e apresentações teatrais. A entrada, na grande maioria, será gratuita — sendo possível, em alguns casos, trocar brinquedos por ingressos.

Goiânia Shopping

Neste ano, a temporada natalina do Goiânia Shopping teve início no dia 26 de outubro, com a chegada do “bom velhinho” e a comemoração dos 30 anos do complexo comercial.

De acordo com a assessoria, a programação conta ainda com teatro temático, banda fanfarra, quarteto instrumental e o trono do Papai Noel. Para os pequenos, haverá oficina de cartinhas e outras atividades infantis.

Vale salientar que o personagem ficará disponível para fotos até dezembro. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do espaço.

Flamboyant Shopping

O Flamboyant Shopping, por sua vez, dará início às celebrações natalinas nesta quinta-feira (06), com a inauguração da decoração e a presença do Papai Noel.

A ação começa às 18h e contará com apresentações teatrais, músicas natalinas e uma queima de fogos silenciosa.

Os interessados em tirar fotos com o bom velhinho têm até o dia 24 de dezembro. Para isso, é necessário trocar brinquedos novos por ingressos no estande da Portaria 2.

Passeio das Águas Shopping

Outro shopping que também contará com uma programação especial de Natal é o Passeio das Águas Shopping. No local, as celebrações terão início no sábado (08), a partir das 16h30.

Segundo a assessoria, haverá um cortejo pelos corredores, além da participação de personagens da Turma da Mônica, espetáculo e oficinas infantis.

Araguaia Shopping

No dia 22 de novembro, será a vez do Araguaia Shopping. A programação começará às 11h, na praça central.

Com entrada gratuita, a ação contará com apresentação teatral, cavalinhos de carrossel e um Papai Noel animatrônico.

Buriti Shopping

Já o Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia, iniciará as comemorações no sábado (08), a partir das 17h. A participação é gratuita, e a ação contará com apresentações musicais e teatrais.

O Papai Noel ficará disponível para tirar fotos — gratuitamente, com o celular ou por meio de fotógrafo profissional — até o dia 24 de dezembro.

Aparecida Shopping

Por fim, o Aparecida Shopping inicia os preparativos para a chegada do Natal no sábado (15). A programação começa às 14h, na Praça de Alimentação, e incluirá show de mágica, entrega de brindes e cortejo com personagens natalinos.

Vale destacar que o personagem atenderá o público até o dia 24 de dezembro.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!