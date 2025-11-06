Homem é preso na BR-153 após PRF descobrir o que ele levava escondido para Goiânia

Durante uma abordagem de rotina, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de 12 mil maços de cigarros contrabandeados e prendeu um homem de 40 anos na BR-153, em Morrinhos, no Sul de Goiás

O motorista, que demonstrou nervosismo, acabou confessando que transportava cigarros de origem paraguaia.

No compartimento de carga do veículo, os agentes encontraram 24 caixas com os produtos ilegais.

Segundo relato do suspeito, a mercadoria foi embarcada em Foz do Iguaçu, no Paraná, e tinha como destino Goiânia, onde ele receberia R$ 1 mil pelo transporte.

O homem ainda admitiu já ter sido preso anteriormente pelo mesmo tipo de crime.

Ele foi detido em flagrante, ainda na BR-153, por contrabando e levado, junto com o veículo e a carga, para a sede da Polícia Federal em Goiânia, onde ficou á disposição do Judiciário.

