Homem é preso na BR-153 após PRF descobrir o que ele levava escondido para Goiânia

Durante uma abordagem de rotina, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de 12 mil maços de cigarros contrabandeados e prendeu um homem de 40 anos na BR-153, em Morrinhos, no Sul de Goiás
O motorista, que demonstrou nervosismo, acabou confessando que transportava cigarros de origem paraguaia.
No compartimento de carga do veículo, os agentes encontraram 24 caixas com os produtos ilegais.
Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.
