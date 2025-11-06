Homem é preso na BR-153 após PRF descobrir o que ele levava escondido para Goiânia

Aos agentes, suspeito admitiu já ter sido preso anteriormente pelo mesmo tipo de crime

Davi Galvão Davi Galvão -
Cigarros foram apreendidos pelas autoridades. (Foto: Divulgação) BR-153
Cigarros foram apreendidos pelas autoridades. (Foto: Divulgação)

Durante uma abordagem de rotina, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de 12 mil maços de cigarros contrabandeados e prendeu um homem de 40 anos na BR-153, em Morrinhos, no Sul de Goiás

O motorista, que demonstrou nervosismo, acabou confessando que transportava cigarros de origem paraguaia.

No compartimento de carga do veículo, os agentes encontraram 24 caixas com os produtos ilegais.

Leia também

Segundo relato do suspeito, a mercadoria foi embarcada em Foz do Iguaçu, no Paraná, e tinha como destino Goiânia, onde ele receberia R$ 1 mil pelo transporte.

O homem ainda admitiu já ter sido preso anteriormente pelo mesmo tipo de crime.

Ele foi detido em flagrante, ainda na BR-153, por contrabando e levado, junto com o veículo e a carga, para a sede da Polícia Federal em Goiânia, onde ficou á disposição do Judiciário.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias