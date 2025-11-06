Pesquisadores descobrem que semente de girassol pode substituir benefícios da carne e surpreende pela quantidade de nutrientes

Gabriel Yuri Souto - 06 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

A busca por alimentos mais saudáveis tem levado cientistas a procurar novas fontes de proteína. A ideia é substituir a carne sem perder sabor ou valor nutricional.

Dessa vez, uma das descobertas mais promissoras vem de um ingrediente simples e acessível: a semente de girassol. Antes era usada apenas para extração de óleo, agora pode ganhar outro papel.

Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) se uniram ao Instituto Fraunhofer IVV, da Alemanha. Alem disso, juntos eles descobriram que o subproduto da semente pode virar uma proteína vegetal rica em nutrientes.

Como é feito

Primeiro, o processo começa com a extração do óleo. O farelo que sobra passa por refinamento para retirar compostos que alteram o sabor e a digestão.

Logo o resultado é uma farinha de sabor neutro, rica em ferro, zinco, magnésio e aminoácidos essenciais.

Além de nutritiva, a inovação é sustentável. O girassol é amplamente cultivado no Brasil e não é transgênico. Isso facilita o aproveitamento do subproduto e reduz impactos ambientais.

A nova proteína pode compor hambúrgueres, almôndegas e outros alimentos, segundo afirmam os pesquisadores.

A textura lembra a carne e o sabor é suave, o que facilita a adaptação do paladar.

Afinal, a proposta é oferecer ao consumidor uma opção saudável e acessível. Além disso, a pesquisa também ajuda a impulsionar práticas mais sustentáveis na indústria alimentícia.

Contudo, com a expansão dos estudos, os cientistas esperam produzir em escala industrial. Afinal, se isso acontecer, o ingrediente pode transformar o mercado e mudar a forma como o brasileiro consome proteína.

Afinal, mais do que uma alternativa à carne, a semente de girassol representa uma nova fase da alimentação. É o encontro entre nutrição, sustentabilidade e inovação em um mesmo produto.

