Rei da Suécia diz que Belém é vibrante

Monarca veio ao Brasil acompanhado da esposa, rainha Silvia, filha de uma brasileira e que fala português fluentemente

Folhapress - 06 de novembro de 2025

Carl 16 Gustaf É rei da Suécia. (Foto: Repordução)

AUGUSTO PINHEIRO – O Rei da Suécia, Carl 16 Gustaf, disse, em seu discurso na Cúpula dos Líderes, que já havia tido o privilégio de visitar Belém antes. “Uma porta de entrada vibrante para a Amazônia. O rio e a floresta dão vida à cidade, moldando seus habitantes, economia, cultura e tradições”, afirmou.

Segundo ele, o compromisso do presidente Lula de proteger a Amazônia é apreciado e urgentemente necessário, “em um momento em que os impactos das mudanças climáticas são cada vez mais sentidos em todo o planeta”.

