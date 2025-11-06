Veja detalhes do próximo concurso público da Caixa, com salários de até R$ 14,9 mil e benefícios

Candidatos de todo o país poderão se inscrever e concorrer a mais de 180 vagas

Davi Galvão - 06 de novembro de 2025

Prédio da Agência da Caixa (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal vai publicar na sexta-feira (07) o edital do novo concurso público destinado a cargos de nível superior. A seleção será organizada pela Fundação Cesgranrio, e as provas estão previstas para 1º de fevereiro de 2026.

Serão ofertadas 184 vagas distribuídas em seis cargos, com destaque para engenheiros civis (103). Também haverá oportunidades para arquitetos (36), médicos do trabalho (24), engenheiro elétrico (13), engenheiro mecânico (05) e engenheiro e segurança (03).

As remunerações variam entre R$ 11.186 para o cargo de médico e R$ 14.915 para as demais.

Além dos salários, os aprovados terão benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.

O processo seletivo contará com prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, prova discursiva e avaliação de títulos, que poderá beneficiar candidatos com especializações ou experiência profissional.

As inscrições deverão ser feitas no site da Fundação Cesgranrio, com mais informações disponíveis na página “Trabalhe na Caixa”. Podem se inscrever candidatos de todo o país.

Quem pretende concorrer deve ficar atento ao edital e iniciar os estudos o quanto antes, já que as oportunidades são voltadas a áreas técnicas e estratégicas da instituição.

