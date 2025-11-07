Geolab comunica a paralisação temporária da produção de paracetamol + fosfato de codeína e realiza recolhimento voluntário de lotes

Como medida preventiva e em conformidade com a legislação vigente, a empresa iniciou o processo de retirada do produto

Publieditorial - 07 de novembro de 2025

A Geolab Indústria Farmacêutica S/A comunica ao público e aos profissionais de saúde que o medicamento Paracetamol + Fosfato de Codeína (registro nº 1.5423.0201) encontra-se temporariamente indisponível em virtude de uma inspeção técnica em andamento conduzida pela autoridade sanitária.

Como medida preventiva e em conformidade com a legislação vigente, a empresa iniciou o recolhimento voluntário de todos os lotes produzidos a partir de 28 de janeiro de 2025, abrangendo todas as apresentações comerciais do produto.

A Geolab também suspendeu temporariamente a fabricação e comercialização até a conclusão completa das avaliações técnicas.

Lotes incluídos no recolhimento voluntário.

Os lotes abrangidos por esta medida são (clique no link abaixo e confira):

Lotes Recolhimento paracetamol + fosfato de codeína

Ação preventiva e compromisso com a segurança

A Geolab reforça que o recolhimento é exclusivamente preventivo, não relacionado a risco à saúde ou desvio de qualidade. A decisão visa garantir total conformidade regulatória e reforçar o compromisso da empresa com a segurança, eficácia e qualidade de seus medicamentos.

Durante o período de avaliação técnica, a Geolab mantém colaboração integral com as autoridades sanitárias e assegura total transparência na comunicação com o mercado, distribuidores, profissionais de saúde e consumidores.

Orientações aos distribuidores e consumidores

A empresa solicita que distribuidores, farmácias e estabelecimentos parceiros interrompam imediatamente a comercialização dos lotes listados e procedam à devolução conforme orientações encaminhadas pelo Serviço de Atendimento ao consumidor (SAC).

Consumidores que possuam unidades dos lotes em questão devem interromper o uso e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) para instruções sobre devolução e reembolso.

Contatos oficiais:

0800 701 6080

Geolab Indústria Farmacêutica S/A

Anápolis (GO) – Brasil

www.geolab.com.br