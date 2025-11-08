Cidade histórica do interior do Brasil encanta por manter o ritmo dos anos 50 e conquista quem busca tranquilidade

Cidade histórica escondida entre as curvas do interior de Goiás, um município preserva rotina, casas coloniais e um estilo que lembra outra era

Gabriel Yuri Souto - 08 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Nem todos percebem, mas existe uma cidade no Brasil que parece ter sido esquecida pelo relógio.

Um lugar onde o som de buzinas é raro, o celular não domina as praças e a vida segue num ritmo mais tranquilo.

A poucos quilômetros da movimentação das capitais, essa cidade conserva hábitos, ruas de pedra e casario que remetem diretamente aos anos 1950.

Estamos falando da Cidade de Goiás, antiga capital do estado de Goiás, hoje mais conhecida como um refúgio da história, da memória e da tradição.

Centro histórico que conta história viva

Fundada no século XVIII às margens do Rio Vermelho, a Cidade de Goiás foi palco do ciclo do ouro e viveu seu auge como capital da província.

Com o tempo, a estagnação da mineração e a transferência da capital fez com que o seu crescimento fosse mais lento — o que ajudou a preservar o traçado original, os casarões coloniais, as ruas de pedra e o cotidiano pausado.

Em 2001, seu conjunto urbano foi reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Mundial, o que reforçou o valor de sua história.

Rotina de paz, comunidade e tradição

Ao caminhar pelas ladeiras da cidade, é comum encontrar moradores sentados à porta, prontos para oferecer um café ou puxar conversa com quem passa.

As feiras são pontos de encontro, o rádio ainda tem papel de destaque e a tecnologia parece dar um passo atrás para que a vida social avance.

A Casa de Cora Coralina virou museu e, em eventos como a Procissão do Fogaréu, a cidade ganha uma aura antiga, de ritual, de luz de tochas e de tradição que resiste ao tempo.

Gastronomia, arquitetura e viagem no tempo

As casas coloridas, edificações em adobe ou pau-a-pique e as ruas que mal se abriram para o automóvel completam o charme.

Os visitantes se encantam com o empadão goiano, os doces de tacho e picolés feitos com frutas do Cerrado — sabores que remetem a cenas de família e não à pressa urbana.

Aqui, o embaçado dos prédios, o concreto infindável ou o arranha-céu parece ter sido deixado para outra realidade.

Por que vale conhecer e até ficar mais tempo

Em tempos de cidades que aceleram, a Cidade de Goiás surge como opção de desaceleração.

Quem vai procura história, quem chega acaba querendo repousar mais dias. A sensação é de que o lugar convida a ficar.

E talvez esse seja o maior privilégio: viver em um Brasil que quase desapareceu, mas que ainda existe, preservado e disposto a ser descoberto.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!