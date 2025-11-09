Como desentupir a boca do fogão de forma simples e sem precisar gastar com técnico

Técnica econômica e eficaz está fazendo sucesso entre quem quer praticidade real

Magno Oliver - 09 de novembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Como você lida com um fogão entupido? Esse fenômeno acontece quando aquele queimador não acende direito por causa de resíduos e gordura acumulada, podendo causar faíscas fracas ou irregulares.

Chamar um técnico é caro e nem sempre é necessário: existe um truque simples, barato e natural que está fazendo sucesso no Instagram e que você pode fazer em casa agora mesmo.

A ideia é usar bicarbonato de sódio para soltar a sujeira, combinado com suco de limão aplicado para dissolver resíduos impregnados.

A sequência é rápida e exige apenas itens que muitos têm em casa. Em poucos minutos, você poderá ver o resultado na performance do queimador e perceber as melhorias.

Como fazer

Remova a tampa do queimador e retire a grade para facilitar o acesso à boca. O vídeo mostra que você tem que colocar uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio dentro da boca do fogão (o orifício por onde sai o gás).

Depois, usando uma seringa (ou conta-gotas), pingue um pouco do suco de limão direto sobre o bicarbonato, dentro da boca do queimador. Espere alguns instantes para que a reação efervescente ocorra e desprenda os resíduos presos nas bordas internas.

Com um guardanapo ou pano umedecido, limpe cuidadosamente toda a superfície ao redor e dentro do orifício, retirando o excesso de bicarbonato e o resíduo liberado.

Confira o tutorial com mais detalhes:

