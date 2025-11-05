Intervenção no trevo da Brasil Norte ainda não foi concluída, mas já apresenta melhorias

Prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa mostrou como ficou o tráfego após a liberação de uma terceira faixa no canteiro central

Natália Sezil Natália Sezil -
Vista aérea do trevo da Avenida Brasil Norte.
Mesmo antes de ser concluída, a intervenção no trevo que liga a Avenida Brasil Norte ao Recanto do Sol, em Anápolis, já parece estar entregando resultados.

O prefeito Márcio Corrêa (PL) compartilhou pelas redes sociais uma imagem aérea da rotatória, onde é possível ver a melhor fluidez no trânsito.

Segundo o gestor, a captura é das 18h30, em pleno horário de pico. Antes com duas faixas, a rotatória agora opera com uma faixa a mais no canteiro central.

Moradores reforçaram o que o prefeito compartilhou e destacaram as melhorias. “Ontem passei nesse local as 18h15! Me assustei, nunca vi tão vazio nesse horário”, revelou um internauta.

A obra ainda não foi concluída. Questionado sobre a falta de sinalização e iluminação adequadas, Márcio respondeu que o trevo “em breve estará finalizado”.

 

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

