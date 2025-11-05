Intervenção no trevo da Brasil Norte ainda não foi concluída, mas já apresenta melhorias
Prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa mostrou como ficou o tráfego após a liberação de uma terceira faixa no canteiro central
Mesmo antes de ser concluída, a intervenção no trevo que liga a Avenida Brasil Norte ao Recanto do Sol, em Anápolis, já parece estar entregando resultados.
O prefeito Márcio Corrêa (PL) compartilhou pelas redes sociais uma imagem aérea da rotatória, onde é possível ver a melhor fluidez no trânsito.
Segundo o gestor, a captura é das 18h30, em pleno horário de pico. Antes com duas faixas, a rotatória agora opera com uma faixa a mais no canteiro central.
Moradores reforçaram o que o prefeito compartilhou e destacaram as melhorias. “Ontem passei nesse local as 18h15! Me assustei, nunca vi tão vazio nesse horário”, revelou um internauta.
A obra ainda não foi concluída. Questionado sobre a falta de sinalização e iluminação adequadas, Márcio respondeu que o trevo “em breve estará finalizado”.
