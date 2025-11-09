Homem morre após ser esfaqueado durante discussão, em Goiânia; câmera filmou ocorrido

Suspeito ainda teria fugido do local e reagido agressivamente à prisão

Da Redação - 09 de novembro de 2025

Câmera registrou momento em que homem foi esfaqueado em Goiânia (Foto: Reprodução)

Um homem, de 41 anos, foi morto a facadas na noite deste sábado (08), na Avenida Contorno, esquina com a Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, em Goiânia, após um desentendimento em frente a um restaurante.

De acordo com testemunhas, a vítima estava acompanhada de amigos quando teve uma breve discussão com o suposto autor, de 38 anos, que sacou uma faca e desferiu um golpe na região do pescoço.

Uma câmera de segurança flagrou o ocorrido. Na sequência, o suspeito fugiu na companhia de uma mulher e de uma criança.

Pouco depois, uma equipe da Polícia Militar (PM) que passava pelo local foi abordada por testemunhas, que indicaram a direção da fuga.

Reação violenta

Os policiais localizaram o suspeito a poucas quadras dali, na Alameda do Botafogo, e deram ordem de parada. Ele tentou escapar, reagindo de forma violenta à tentativa de abordagem.

Durante a ação, o homem mordeu um dos policiais e torceu o braço de uma policial militar, chegando a tentar tomar a arma de um deles.

Os agentes utilizaram munição de controle para contê-lo. Ainda assim, o suspeito continuou resistindo, sendo necessário o apoio de outras equipes para imobilizá-lo.

O homem, que usava tornozeleira eletrônica por envolvimento anterior em crime de homicídio, estava visivelmente alterado e sob efeito de entorpecentes, segundo os policiais.

Com ele foi encontrada uma porção de substância semelhante à maconha. Durante o transporte, ele teria batido a cabeça várias vezes contra a lataria da viatura.

A mulher que o acompanhava, também estaria sob efeito de drogas, tentando impedir a prisão e foi contida pelas equipes. A criança, filha do casal, foi entregue posteriormente a um familiar.

A faca utilizada no crime foi encontrada em um estacionamento próximo ao local da abordagem.

Equipes da Polícia Civil e da perícia criminal estiveram na cena do crime, para as devidas providências legais.

O caso é investigado pela Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH) de Goiânia, que busca esclarecer a motivação do crime.

