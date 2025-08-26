PM dá detalhes sobre como carro roubado em Goiânia foi recuperado em tempo recorde

Autores do crime, que foram presos durante operação, já possuíam histórico criminal por homicídio

Augusto Araújo - 26 de agosto de 2025

Suspeitos foram presos minutos após assaltarem carro em Goiânia. (Foto: Divulgação/PMGO)

A Polícia Militar (PM) conseguiu recuperar, em apenas oito minutos, um carro roubado no setor Centro-Oeste, em Goiânia, na tarde desta segunda-feira (25).

O crime ocorreu por volta das 13h45, quando um casal foi surpreendido. O marido havia descido do carro para buscar uma mercadoria em uma loja, enquanto a esposa permaneceu no interior do veículo.

Nesse momento, um criminoso armado entrou no automóvel e fugiu, levando a mulher junto.

Durante a fuga, a vítima conseguiu saltar do carro, momento em que as equipes iniciaram as buscas. Poucos minutos depois, no setor Norte Ferroviário, os policiais localizaram e prenderam os dois suspeitos.

No momento da prisão, o veículo já estava parcialmente depenado. Os criminosos haviam retirado acessórios, como a central multimídia, além de estarem com pertences pessoais das vítimas.

Os autores, de 31 e 39 anos, possuem longo histórico criminal. Um deles, natural do Ceará, já tinha passagens por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal.

O outro estava foragido da Justiça e também tinha registros de homicídio.

