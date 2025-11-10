Ace Frehley, do Kiss, morreu por causa de traumatismo craniano, afirma site

Família do artista optou por desativar os equipamentos que o mantiveram vivo até o mês seguinte

Folhapress - 10 de novembro de 2025

Ace Frehley foi o guitarrista e um dos fundadores do Kiss (Foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Ace Frehley, ex-guitarrista e cofundador do Kiss morto em outubro, teve a causa de sua morte revelada.

Segundo o portal TMZ, o músico morreu em decorrência de um traumatismo craniano causado por uma queda. Em setembro, Frehley cancelou sua agenda de shows após sofrer uma queda e ser hospitalizado. A família do artista optou por desativar os equipamentos que o mantiveram vivo até o mês seguinte.

De acordo com um relatório emitido pelo legista do condado de Morris, em Nova Jersey, nos EUA, Frehley foi vítima de uma fratura na parte posterior do crânio, um hematoma subdural acúmulo de sangue entre a camada externa que protege o cérebro e o próprio cérebro e um AVC (acidente vascular cerebral). O documento classifica a morte do artista como acidental.

Nascido em 1951, Paul Daniel ‘Ace’ Frehley começou a tocar guitarra a partir dos 13 anos, tendo crescido em uma família bastante ligada à música. Durante a sua juventude, ele integrou diversas bandas locais, das quais participava nos intervalos entre os seus trabalhos como carteiro, entregador e taxista.

Em 1972, ele respondeu a uma chamada que buscava um guitarrista para uma nova banda em formação. Pouco depois, ele foi selecionado pelo vocalista e guitarrista Paul Stanley, pelo vocalista e baixista Gene Simmons, e pelo baterista Peter Criss. Segundo os colegas do grupo musical, ele teria aparecido para a audição mal vestido, mas a primeira impressão teria sido superada por uma impressionante performance.

Um ano mais tarde, em 1973, surgiu o Kiss. Com pinturas de estrelas prateadas em seus olhos, que ficariam bastante conhecidas, ele adotou o título de “Spaceman” e foi o responsável pela criação do logotipo da banda, reconhecido por seu raio duplo.

Cinco anos depois, Frehley lançou um álbum solo com o seu nome e atingiu o sucesso comercial. Naquele mesmo ano, todos os integrantes da banda lançaram discos solo. Ele deixou o grupo em 1982, após uma série de discussões internas numa época em que o guitarrista enfrentava o abuso de drogas.

Após deixar o Kiss, o músico formou a banda Frehley’s Comet, que rendeu dois álbuns próprios, e deu início a sua carreira solo. Em 1996 ele voltou ao Kiss, para uma turnê de reencontro, e permaneceu no grupo até 2002.

Em 2014, Frehley foi imortalizado no Rock and Roll Hall of Fame como integrante do Kiss. Ele recebeu créditos por 11 dos discos lançados pela banda e lançou oito álbuns durante a sua carreira solo. Seus solos de guitarra marcaram hits como “I Was Made For Lovin’ You”,

“Detroit Rock City”, “Shock Me” e “Rock and Roll All Nite”, música que encerrou a última apresentação de sua vida, que aconteceu em setembro, nos Estados Unidos.

O guitarrista se apresentou, junto ao Kiss, diferentes vezes no Brasil, e veio a São Paulo em 2017 para uma apresentação solo. Ele estava em turnê pela América do Sul e a apresentação aconteceu no espaço para shows Tom Brasil, hoje conhecido como Tokyo Marine Hall.

O Kiss ficou conhecido pela sua contribuição aos gêneros hard rock e glam rock, além das apresentações marcados por maquiagens e figurinos exagerados e performances teatrais.

Frehley se tornou o primeiro integrante original do Kiss a morrer. Ele deixou as filhas Monique e Lindsey.