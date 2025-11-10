Imagens mostram destruição em casa após incêndio tomar conta do imóvel, em Itumbiara

Corpo de Bombeiros contou também com a ajuda de vizinhos, que desligaram energia elétrica da residência, evitando maiores danos

Augusto Araújo - 10 de novembro de 2025

Casa ficou destruída após incêndio. (Foto: Reprodução)

Imagens impressionantes mostram o estrago causado em uma residência no Setor Rodoviário, em Itumbiara, após um incêndio se iniciar no local.

O fogo atingiu a sala e um quarto da casa, sendo necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros para controlar as chamas antes que se espalhassem para outras áreas do imóvel.

Uma idosa, moradora da residência, havia sido retirada em segurança, junto com seus animais de estimação.

As guarnições realizaram a ventilação do ambiente por meio da abertura de portas e janelas, o que ajudou a dissipar o calor e a fumaça acumulada. Em seguida, foi feito o combate direto às chamas, com foco na preservação dos bens materiais.

Moradores vizinhos também haviam desligado a energia elétrica da residência, conforme orientação repassada durante o atendimento por telefone, evitando que ocorressem mais danos.

Após o controle total do incêndio, os moradores foram orientados a desocupar o imóvel, já que o fogo causou danos estruturais na casa.

A operação foi concluída sem feridos e sem intercorrências adicionais. O caso foi registrado no último sábado (08), mas repercutiu apenas nesta segunda-feira (10).

ASSUSTADOR 😱 Imagens mostram destruição em casa após incêndio tomar conta do imóvel, em Itumbiara Leia: https://t.co/8cwRVtCi8e pic.twitter.com/0XVPr1pWpt — Portal 6 (@portal6noticias) November 10, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!