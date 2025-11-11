6 manias que toda pessoa mentirosa tem e acha que ninguém percebe

Sinais sutis que entregam quem tenta mascarar a verdade

Gabriel Yuri Souto - 11 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Lamar Belina)

Há quem jure que consegue sustentar uma mentira com a mesma firmeza de um ator veterano em cena. Mas, ao longo da história, sempre houve algo que escapava.

Do interrogatório em antigas cortes europeias às pesquisas modernas sobre comunicação não verbal, existe um padrão curioso: o corpo costuma contar o que a boca tenta esconder.

Não é à toa que, segundo a American Psychological Association, a confiança social depende tanto da percepção de sinceridade quanto das palavras ditas.

O tema avançou no século XX, quando psicólogos começaram a estudar microexpressões — aquelas reações rápidas e involuntárias que entregam emoções antes mesmo que o cérebro “autorize”.

Segundo o pesquisador Paul Ekman, referência na área, pessoas que mentem frequentemente não percebem os próprios tiques. E o público, mesmo sem treinamento, identifica inconsistências intuitivamente.

Já estudos da University of Massachusetts Amherst apontam que até pessoas consideradas honestas acabam mentindo em conversas cotidianas, o que mostra o quanto esse comportamento é mais comum do que parece.

Entre as manias mais recorrentes estão essas a seguir:

6 manias que toda pessoa mentirosa tem e acha que ninguém percebe

1. Excesso de detalhes

Segundo a revista Scientific American, mentirosos tendem a adicionar informações desnecessárias para convencer o interlocutor de que tudo está sob controle, quando, na verdade, tentam preencher lacunas cognitivas que surgem ao inventar algo.

É justamente nesse esforço de “embelezamento” que muitos acabam se denunciando.

2. Desvio do olhar em momentos específicos

Outra característica apontada em pesquisas de comportamento é o desvio do olhar em momentos específicos, não por timidez, mas pelo esforço mental de sustentar a história.

Segundo estudos mencionados pelo Centro de Pesquisas em Comunicação Não Verbal da Universidade de Nevada, o olhar tende a fugir quando a pessoa precisa, rapidamente, montar uma narrativa.

3. Repetição de frases

Também é comum que a pessoa mentirosa repita frases para ganhar tempo, conforme observado em análises divulgadas pela APA. O cérebro, ocupado em montar a mentira, usa repetições como apoio para manter coerência.

4. Mudanças no tom de voz

Outras manias recorrentes incluem mudanças abruptas no tom de voz, variações de postura, risos fora de hora e o hábito de inverter a ordem cronológica dos fatos.

Tudo isso, segundo a literatura acadêmica sobre enganos, deriva do esforço cognitivo acima do normal.

5. Uso excessivo de negações e justificativas antecipadas

Segundo especialistas em comunicação interpessoal citados pela American Psychological Association, pessoas que mentem tendem a recorrer a frases defensivas demais, como “não estou mentindo”, “juro por tudo”, “você precisa acreditar”.

6. Dificuldade em manter a linearidade da história

De acordo com análises reiteradas pelo Center for the Study of Interpersonal Communication, da University of Arizona, quem mente frequentemente altera detalhes ao longo da conversa — trocando a ordem dos fatos, mudando horários ou acrescentando informações improvisadas.

No fim, ninguém é tão discreto quanto imagina. A verdade pode até se esconder, mas raramente passa despercebida por completo — basta saber onde olhar.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!