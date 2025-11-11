Moradores de Anápolis estão entre os premiados da Nota Fiscal Goiana

Contemplados têm até 90 dias, contados a partir da publicação do sorteio no Diário Oficial do Estado, para solicitar resgate

Gabriella Pinheiro - 11 de novembro de 2025

Programa Nota Fiscal Goiana sorteia premiação. (Foto: Divulgação/ Secretaria da Economia)

A última edição do sorteio do Programa Nota Fiscal Goiana (NFG), do Governo de Goiás, realizada no dia 30 de outubro, foi marcada pela sorte para nove anapolinos que conquistaram prêmios em dinheiro.

Dentre eles, cinco receberão uma quantia de R$ 1 mil. São eles: Celma Rosendo Sanches, José Filipe Conceição Castro, Erasmo de Moura Queiroz, Fernanda Santos de Oliveira Aquino e Marina Lobo Dantas.

Outros quatro foram premiados com R$ 500: Wendel de Almeida Andrade, Leonardo Silva de Azevedo, Jovina Lopes Silveira e Silvio Jonas Cazé. A lista completa dos ganhadores está disponível no site do programa.

No total, mais de 150 contribuintes foram premiados em todo o estado. O maior valor, de R$ 50 mil, foi sorteado para o morador de Goiânia, Matheus F. de Rezende. De acordo com a própria NFG, ele está inscrito desde o ano passado e concorreu com 12 bilhetes.

Para solicitar o prêmio, os ganhadores devem acessar o site oficial do programa (www.goias.gov.br/nfgoiana), fazer login na área restrita e fornecer os dados bancários na seção “Premiação”.

Os contemplados têm até 90 dias, contados a partir da publicação do sorteio no Diário Oficial do Estado, para solicitar o resgate do dinheiro.

Como participar

Para participar dos sorteios mensais, é necessário que os consumidores se inscrevam por meio do site do programa e informem o CPF na nota fiscal em compras realizadas no varejo goiano.

A cada R$ 100 em compras, o comprador receberá um bilhete para participar do sorteio. Além disso, os participantes também podem obter até 10% de desconto no IPVA.

