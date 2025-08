Morador de Goiânia ganha R$ 50 mil em sorteio da Nota Fiscal Goiana; veja ganhadores

Pagamento dos prêmios é feito em até 30 dias após a solicitação do sorteado

Gabriella Pinheiro - 01 de agosto de 2025

Nota Fiscal Goiana é uma chance dos consumidores ganharem quantias simplesmente por fazerem compras. (Foto: Denis Marlon/Agência Cora de Notícias)

O novo sorteio da Nota Fiscal Goiana (NFG) teve como grande vencedor um morador de Goiânia. Segundo a Secretaria da Economia de Goiás, o sortudo é cadastrado no programa há 10 anos e levou o prêmio máximo de R$ 50 mil.

No total, a última edição do mês de julho contou com a participação de mais de 445 mil consumidores. Desses, apenas 158 foram premiados em Goiás.

De acordo com a Secretaria da Economia, o ganhador concorreu com 35 bilhetes gerados a partir de compras no varejo.

Além dele, o sorteio também contou com dois outros ganhadores de Goiânia e um do município de Gama, que conquistaram prêmios de R$ 10 mil cada.

Já quatro moradores de Itaguaru, Anápolis e Goiânia foram premiados com R$ 5 mil. Também foram sorteados 49 prêmios de R$ 1 mil e 99 prêmios de R$ 500. A lista completa dos ganhadores está disponível no site oficial do programa.

O pagamento dos prêmios é feito em até 30 dias após a solicitação do sorteado. Caso o valor não seja solicitado dentro do prazo, ele retorna para o Tesouro Estadual.

