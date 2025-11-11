Motorista embriagado causa acidente com três carros no Centro de Anápolis e é preso

Testemunhas contaram que o condutor apresentava sinais claros de embriaguez, como fala desconexa, dificuldade de equilíbrio e forte odor de álcool

Da Redação - 11 de novembro de 2025

(Foto: Colagem/ Canva)

Um homem, de 40 anos, foi preso na noite desta terça-feira (11) após causar um acidente envolvendo três veículos na Rua Alberico Borges de Carvalho, Centro de Anápolis.

Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista dirigia um Corsa verde quando avançou a sinalização de pare no cruzamento com a Rua Amazonas e atingiu um HB20 prata que passava pela via. Em seguida, o carro dele ainda bateu em um Sandero vermelho que estava estacionado.

O impacto provocou danos consideráveis nos três veículos. Testemunhas contaram que o condutor apresentava sinais claros de embriaguez, como fala desconexa, dificuldade de equilíbrio e forte odor de álcool. Ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica pouco antes do acidente.

Levado para a delegacia, o homem se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas um exame médico confirmou a embriaguez. O motorista foi preso em flagrante por conduzir veículo sob influência de álcool, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O carro dele estava com o licenciamento vencido desde 2022 e foi apreendido. Os outros veículos foram liberados aos proprietários.

