Motociclista atropelada e arrastada por carreta em Anápolis precisou amputar uma das pernas

Apesar da gravidade dos ferimentos, ela permanece consciente e orientada

Carreta bitrem atingiu motociclista no momento da conversão no semáforo.
Carreta bitrem atingiu motociclista no momento da conversão no semáforo. (Foto: Reprodução)

A motociclista de 38 anos que foi atropelada por uma carreta no Bairro Jardim Alexandrina, em Anápolis, teve uma das pernas amputadas em decorrência de um grave ocorrido.

O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (10), sendo que a vítima foi arrastada pelo veículo.

Segundo informações da Rádio São Francisco, ela passou por cirurgia e teve uma das pernas amputadas. Apesar da gravidade dos ferimentos, ela permanece consciente e orientada.

Em tempo

A mulher pilotava uma Honda Biz quando colidiu com o caminhão, que estava fazendo uma conversão no semáforo.

A motociclista acabou indo parar sob as rodas da carreta, sendo arrastada por vários metros – o que restou evidenciado no rastro deixado no asfalto.

Inicialmente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e a encaminhou ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde teria chegado em estado grave.

