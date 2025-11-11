Posto de combustíveis de Anápolis promete Big Mac e Coca-Cola para quem abastecer no local

Ação já tem data e horário para acontecer, comemorando uma reinauguração recente

Natália Sezil - 11 de novembro de 2025

Posto Tabocão fica localizado na Avenida Tiradentes, em frente ao Sesi da Vila Jaiara. (Foto: Divulgação)

Um posto de combustíveis de Anápolis está oferecendo um Big Mac e uma Coca-Cola para clientes que abastecerem ali no próximo sábado (15).

A ação do Posto Tabocão, localizado na Avenida Tiradentes, no bairro Jardim Alexandrina, comemora a reinauguração recente do estabelecimento.

A promoção vale a partir das 11h e oferece um lanche por carro. Para ter acesso aos “brindes”, é preciso abastecer 35 litros ou mais.

Segundo divulgado, os itens são entregues na hora, sem precisar descer do veículo. Basta apresentar o cupom fiscal para retirar o combo.

Não há informações sobre o horário limite da promoção, mas espera-se que seja válida enquanto durarem os estoques.

