Motociclista é levada às pressas para o Heana após ser arrastada por carreta em avenida de Anápolis
Mulher acabou ficando debaixo das rodas do veículo após tentar fazer uma conversão no semáforo
Uma motociclista, de 38 anos, precisou ser socorrida às pressas após ser arrastada por uma carreta na Avenida Tiradentes, no Jardim Alexandrina, em Anápolis, na noite desta segunda-feira (10).
A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde teria chegado em estado grave.
O motorista, de 37 anos, conduzia uma carreta bitrem. Ele estaria fazendo uma conversão no semáforo quando a motocicleta, modelo Honda Biz, passou à frente do veículo.
A motociclista acabou indo parar sob as rodas da carreta, sendo arrastada por vários metros – o que estaria evidenciado no rastro deixado no asfalto.
Além do Samu, a Polícia Militar (PM) também foi acionada. Agora, o caso deve seguir sob responsabilidade da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) de Anápolis.
