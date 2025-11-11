Motociclista é levada às pressas para o Heana após ser arrastada por carreta em avenida de Anápolis

Mulher acabou ficando debaixo das rodas do veículo após tentar fazer uma conversão no semáforo

Natália Sezil - 11 de novembro de 2025

Carreta bitrem atingiu motociclista no momento da conversão no semáforo. (Foto: Reprodução)

Uma motociclista, de 38 anos, precisou ser socorrida às pressas após ser arrastada por uma carreta na Avenida Tiradentes, no Jardim Alexandrina, em Anápolis, na noite desta segunda-feira (10).

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde teria chegado em estado grave.

O motorista, de 37 anos, conduzia uma carreta bitrem. Ele estaria fazendo uma conversão no semáforo quando a motocicleta, modelo Honda Biz, passou à frente do veículo.

A motociclista acabou indo parar sob as rodas da carreta, sendo arrastada por vários metros – o que estaria evidenciado no rastro deixado no asfalto.

Além do Samu, a Polícia Militar (PM) também foi acionada. Agora, o caso deve seguir sob responsabilidade da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) de Anápolis.

