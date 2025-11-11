Sesc anuncia vagas de serviços gerais para Goiânia e Aparecida de Goiânia; prazo está acabando!

Além de salário compatível com mercado, empresa oferece vale-alimentação no valor de R$ 410

Davi Galvão Davi Galvão -
Prédio do Sesc Goiânia. (Foto: Divulgação) vagas
Prédio do Sesc Goiânia. (Foto: Divulgação)

O Serviço Social do Comércio (Sesc) Goiás abriu vagas para a função de auxiliar de serviços gerais em Goiânia e Aparecida de Goiânia.

O cargo oferece salário de R$ 1.868, com jornada semanal de 44 horas, além de vale-alimentação no valor de R$ 410.

Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental (ainda que incompleto) e disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados.

As inscrições devem ser feitas no site sescgo.com.br, na área “Trabalhe Conosco”, até às 17h desta quinta-feira (13).

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

