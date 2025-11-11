Sesc anuncia vagas de serviços gerais para Goiânia e Aparecida de Goiânia; prazo está acabando!

Além de salário compatível com mercado, empresa oferece vale-alimentação no valor de R$ 410

Davi Galvão - 11 de novembro de 2025

Prédio do Sesc Goiânia. (Foto: Divulgação)

O Serviço Social do Comércio (Sesc) Goiás abriu vagas para a função de auxiliar de serviços gerais em Goiânia e Aparecida de Goiânia.

O cargo oferece salário de R$ 1.868, com jornada semanal de 44 horas, além de vale-alimentação no valor de R$ 410.

Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental (ainda que incompleto) e disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados.

As inscrições devem ser feitas no site sescgo.com.br, na área “Trabalhe Conosco”, até às 17h desta quinta-feira (13).

