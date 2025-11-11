Sesc anuncia vagas de serviços gerais para Goiânia e Aparecida de Goiânia; prazo está acabando!
Além de salário compatível com mercado, empresa oferece vale-alimentação no valor de R$ 410
O Serviço Social do Comércio (Sesc) Goiás abriu vagas para a função de auxiliar de serviços gerais em Goiânia e Aparecida de Goiânia.
O cargo oferece salário de R$ 1.868, com jornada semanal de 44 horas, além de vale-alimentação no valor de R$ 410.
Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental (ainda que incompleto) e disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados.
As inscrições devem ser feitas no site sescgo.com.br, na área “Trabalhe Conosco”, até às 17h desta quinta-feira (13).
