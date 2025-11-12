Abertas inscrições de concurso público em Goiás com salários de até R$ 13 mil

Candidaturas podem ser feitas de forma online e selecionados terão carga horária entre 20 e 40 horas semanais

Gabriella Pinheiro - 12 de novembro de 2025

Imagem de concurso público. (Foto: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para o novo concurso público da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), que oferece diversas vagas.

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 10 oportunidades para o cargo de Professor do Magistério Superior, destinadas a candidatos com formação em nível superior.

As inscrições podem ser realizadas online até o dia 03 de dezembro de 2025, por meio do site da UFCAT. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 60 e R$ 230.

Há vagas para as áreas de Estágio e Prática de Ensino em Educação Especial e Inclusão e também para Medicina.

A seleção será composta por prova escrita, prova teórico-prática, prova didática, defesa de memorial e prova oral (para o cargo de Professor Titular-Livre).

Os professores selecionados terão carga horária entre 20 e 40 horas semanais, com remuneração mensal variando de R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85.

Mais informações estão disponíveis no edital.

