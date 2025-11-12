Caixa faz leilão de 580 imóveis com descontos de até 65%

Propriedades serão leiloadas nos dias 25 de novembro e 1º de dezembro, a partir das 10h

Folhapress - 12 de novembro de 2025

Prédio da Caixa Econômica Federal (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal está com 580 imóveis à venda por meio de leilões. Os lances iniciais começam a partir de R$ 54 mil e já estão abertos.

As propriedades serão leiloadas nos dias 25 de novembro e 1º de dezembro, a partir das 10h, por meio do site da Globo Leilões. Os descontos podem atingir 65% do valor inicial de avaliação.

Entre as opções há 379 apartamentos, 187 casas, dois imóveis comerciais e 12 terrenos em diversos estados do país. Em alguns casos, é possível utilizar financiamento e recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). As condições devem ser verificadas individualmente no site da Caixa e no edital do leilão.

A região Sudeste concentra o maior volume de imóveis, com 295 unidades. Em seguida, aparecem Nordeste (140), o Centro-Oeste (72 ), o Sul (63) e o Norte (10).

No Rio de Janeiro, um apartamento na Penha Circular, de 60 m², tem lance inicial de R$ 138.231,21.

Em Aimorés (MG), uma casa de 62 m² é ofertada por R$ 54 mil.

No Nordeste, em Salvador (BA), um apartamento de 40 m² e dois quartos custa R$ 78 mil. O valor mais baixo citado nos exemplos está na Bahia, onde uma casa de 59,19 m² tem lance inicial de R$ 46.298,57.

No Centro-Oeste, um apartamento de 41 m² em Goiânia (GO) é listado por R$ 156.605,08.

COMO PARTICIPAR

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar dos leilões, desde que faça o cadastro no site do leiloeiro e envie os documentos exigidos no edital.

COMO COMPRAR A CASA PRÓPRIA EM UM LEILÃO?

1º Passo: Cadastro no site do leilão

– Confira com a Junta Comercial do seu estado se o leiloeiro está devidamente credenciado

– O cadastro nada mais é do que encaminhar os seus dados pessoais para análise

– Para evitar cair em golpe, fique atento ao domínio do site, que tem de terminar com “.com.br”

– Desconfie de sites com erros de ortografia e terminando com somente “.com” ou o “.net”

– Leiloeiros e empresas gestoras de leilões não utilizam o WhatsApp e nenhuma outra rede social, como Facebook e Instagram, para fazer negociações ou receber lances

2º passo: Solicitação para participar dos leilões

– É hora de escolher o tipo de lote (casas, apartamentos, terrenos, fazendas, entre outros) para dar o lance e solicitar a participação no leilão

– Em alguns casos, é possível dar lances em mais de um imóvel dentro do mesmo leilão, até a data e o horário de encerramento da operação

3º passo: Aquisição

– Se o seu lance for o maior quando o leilão for encerrado, o imóvel será seu

– O leiloeiro, pessoalmente e por email, dará todas as orientações sobre o pagamento

– Se o edital permitir o parcelamento e/ou financiamento, siga as regras do documento

4º passo: Processo de formalização do imóvel

– Para qualquer modalidade de pagamento, é preciso recolher o ITBI (imposto de transmissão) junto à prefeitura do município onde fica o imóvel. A alíquota varia de acordo com a cidade. E, depois, proceder com o registro, junto ao Cartório de Registo Imóvel onde está matriculado o imóvel adquirido

– É preciso entregar os documentos solicitados como: RG/CPF, certidão de nascimento (ou, se for casado, certidão de casamento, RG e CPF do cônjuge); comprovante de residência, declaração de Imposto de Renda, extratos bancários dos últimos três meses e holerites dos últimos três meses (se assalariado)

