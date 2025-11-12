“Policial também morre”: homem é preso em Anápolis após ameaçar ex e desafiar autoridades

Suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário

Da Redação - 12 de novembro de 2025

Homem foi preso após ameaçar ex e policiais em Anápolis. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Anápolis, prendeu um homem investigado por violência doméstica, descumprimento de medida protetiva e ameaças contra a ex-companheira e policiais.

De acordo com as investigações, o autor vinha perseguindo e ameaçando a vítima de forma contínua, mesmo após decisão judicial que determinou seu afastamento.

Em uma das ocasiões, ele teria jogado o carro em direção à mulher, colocando a vida dela em risco.

Os policiais também identificaram mensagens enviadas pelo investigado em tom de intimidação, nas quais ele dizia frases como “policial também morre” e “eles não têm peito de aço”, demonstrando desprezo pelas autoridades e pela decisão judicial.

Diante da gravidade das ameaças e do descumprimento da medida protetiva, a delegada Isabella Joy, responsável pelo caso, representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi cumprida nesta quarta-feira (12).

O homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

