Teatro de Pirenópolis terá gestão compartilhada entre Governo de Goiás e Sesc

Acordo será assinado no dia 20 de novembro, com show do cantor Renato Teixeira para marcar o novo momento do espaço cultural

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
(Foto: Divulgação)

O Teatro de Pirenópolis, oficialmente chamado Theatro Sebastião Pompeu de Pina, passará a ser administrado de forma compartilhada pelo Governo de Goiás e pelo Serviço Social do Comércio (Sesc).

A parceria será formalizada no dia 20 de novembro, às 20h, durante uma cerimônia que terá apresentação de Renato Teixeira, um dos nomes mais respeitados da música brasileira.

O convênio inclui também a Escola de Artes e Música ligada ao teatro e pretende dar novo fôlego à programação cultural da cidade, com mais eventos, cursos e oficinas.

A ideia é transformar o espaço em um ponto permanente de formação e difusão artística, tanto para moradores quanto para turistas.

De acordo com o secretário da Retomada, César Moura, o local passou por um longo processo de restauração e recebeu cerca de R$ 3 milhões em investimentos em estrutura e equipamentos.

“Com o Sesc à frente da programação, o teatro volta a ter vida, com atividades regulares e uma gestão profissional”, explicou.

O Sesc Goiás ficará responsável por organizar a agenda de espetáculos e ações formativas.

Segundo o presidente do sistema Fecomércio Sesc Senac Goiás, Marcelo Baiocchi Carneiro, o espaço tem potencial para se tornar uma referência cultural regional, aproximando o público das manifestações artísticas.

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

