Receita Federal reconhece Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da UniEVANGÉLICA como líder nacional em atendimentos

Projeto de extensão se consolida como referência nacional e fortalece a formação prática dos estudantes

Publieditorial - 14 de novembro de 2025

UniEvangélica recebe visita institucional do delegado da Receita Federal em Anápolis. (Foto: Divulgação)

A Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) recebeu, no dia 6 de novembro de 2025, a visita institucional do delegado da Receita Federal em Anápolis, Sérgio Ferreira Nascimento, e do auditor fiscal Sebastião Braz da Cunha dos Reis, para uma reunião com as coordenações dos cursos de Ciências Contábeis e Administração.

O encontro teve como foco o fortalecimento das ações do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), projeto de extensão realizado em parceria com a Receita Federal do Brasil. Durante a visita, foram apresentados os resultados alcançados pelo NAF ao longo de 2025.

Até o momento, o núcleo realizou 1.155 atendimentos à comunidade, número que coloca a instituição em primeiro lugar no ranking nacional de atendimentos entre todos os NAFs do país.

O desempenho foi reconhecido pela própria Receita Federal e reforça a relevância do projeto para a formação dos estudantes. Para o diretor do curso de Ciências Contábeis, professor Ieso Costa Marques, o NAF representa uma oportunidade singular para aproximar o aluno da prática profissional.

“O grande desafio na formação de futuros contadores é garantir o contato efetivo com a área técnica e com os conhecimentos que a profissão exige. O NAF não funciona em qualquer instituição”, decreta.

Ele detalha: “a UniEVANGÉLICA foi convidada e escolhida pela Receita Federal. O estudante que chega sem noção de prática, ou com dificuldade de acessar situações reais, encontra no projeto uma porta incrível para se desenvolver.”

O professor Ieso destaca ainda que a experiência vai além da prática técnica. “O aluno atende contribuintes reais, acessa materiais técnicos, vídeos e orientações diretamente da Receita Federal.”

E continua: “isso casa como uma luva com o que se espera da extensão: promover cidadania fiscal, fortalecer valores éticos e mostrar que a Receita Federal é o mecanismo que operacionaliza a arrecadação justa dos impostos que sustentam a soberania do país. Ter esse contato tão cedo é transformador.”

Segundo ele, o impacto é imediato na trajetória profissional dos estudantes: “Eles praticam, aprendem rápido e logo estão inseridos no mercado de trabalho, porque demonstram segurança e conhecimento nas seleções.”

“Para nós, é muito importante que o NAF contribua para formar profissionais éticos, conscientes e preparados. E este comprometimento institucional é o que nos mantém, pela terceira vez, em primeiro lugar no ranking nacional”, afirma.

O coordenador do NAF UniEVANGÉLICA, professor Anderson Carlos da Silva, reforça que o projeto cumpre plenamente sua função social e acadêmica. “O NAF aproxima o aluno da realidade fiscal brasileira”, crava.

“Atendemos contribuintes que buscam orientação, esclarecemos dúvidas, oferecemos suporte em situações complexas e, com isso, formamos cidadãos mais preparados. Para o estudante, esse contato com casos reais é decisivo; para a comunidade, é um serviço essencial.”

Anderson destaca também o alinhamento com as diretrizes de extensão: “O NAF está totalmente integrado à proposta de extensão universitária da UniEVANGÉLICA. É um projeto que materializa a relação entre universidade e sociedade, ampliando o acesso à informação e contribuindo diretamente com a Receita Federal.”

Além do reconhecimento pelo desempenho, o encontro também abriu espaço para planejar novas ações conjuntas para 2026.

Entre as iniciativas previstas, estão a produção de podcasts sobre o Imposto de Renda 2026 e a realização de uma aula inaugural em fevereiro, ministrada em parceria com a Receita Federal.