6 eletrodomésticos que só devem ficar tomada quando estiverem ligados (é preciso cuidado)

Conhecer quais são esses equipamentos é essencial para economizar e manter a segurança da sua casa

Pedro Ribeiro - 15 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Canal Edu Ventiladores Ventilador)

Muita gente não sabe, mas alguns eletrodomésticos não devem permanecer na tomada o tempo todo.

Mesmo desligados, eles continuam consumindo energia e podem representar risco de curto-circuito ou até de incêndio em casos extremos.

Além disso, o hábito de deixá-los conectados reduz sua vida útil e pode aumentar a conta de luz sem que você perceba.

1. Ferro de passar

O ferro de passar é um dos eletrodomésticos que nunca deve ficar plugado quando não está em uso.

Ele aquece rapidamente e, se houver uma falha elétrica, pode causar superaquecimento e até incêndios.

Sempre desconecte o aparelho assim que terminar de usá-lo e aguarde esfriar antes de guardar.

2. Micro-ondas

Apesar de parecer inofensivo, o micro-ondas continua consumindo energia mesmo quando está parado, especialmente por causa do painel digital.

Além disso, variações de energia podem danificar o sistema interno.

O ideal é deixá-lo fora da tomada quando não estiver em uso constante.

3. Sanduicheira ou grill elétrico

Esses pequenos eletrodomésticos aquecem por resistência e podem acumular gordura, o que aumenta o risco de curto-circuito.

Por segurança, sempre tire da tomada logo após o uso e evite deixá-los conectados, especialmente em cozinhas pequenas ou próximas de cortinas e tecidos.

4. Carregadores de celular e notebook

Mesmo sem o aparelho conectado, os carregadores consomem energia e podem superaquecer.

Com o tempo, isso afeta o desempenho do adaptador e aumenta o risco de choques elétricos.

Retire sempre da tomada após o uso e evite deixá-los próximos de camas ou sofás.

5. Cafeteira elétrica

A cafeteira é prática, mas deve ser usada com atenção.

Deixá-la ligada por longos períodos pode causar superaquecimento e desgaste das peças internas.

Desconecte assim que o café estiver pronto e, se possível, utilize um filtro de linha para proteger contra oscilações de energia.

6. Torradeira

Esse é outro item que exige cuidado. A torradeira acumula migalhas e gordura, o que aumenta o risco de curto.

Se ficar conectada por muito tempo, pode sofrer um disparo inesperado de aquecimento.

Sempre desligue e limpe regularmente para evitar acidentes.

