Carro de luxo fica destruído após colidir contra árvore em Goianésia
Vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para a UPA
Um grave acidente registrado na madrugada deste sábado (15) deixou um carro de luxo completamente destruído após colidir violentamente contra uma árvore no canteiro central de uma via em Goianésia.
O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado com informações de que havia possíveis vítimas presas às ferragens, porém, ao chegarem ao local, constataram que, apesar do forte impacto e dos danos expressivos no veículo, nenhum dos ocupantes estava preso.
No interior do automóvel estavam duas vítimas. O condutor, um homem que apresentava escoriações no braço esquerdo e ferimentos cortocontusos na face e na cabeça, recebeu atendimento de primeiros socorros, foi estabilizado e encaminhado à UPA de Goianésia.
Já o passageiro traseiro, também do sexo masculino, estava consciente e sofreu contusão na região lombar e no braço direito. Ele foi atendido no local e igualmente levado à UPA para avaliação médica.
A frente da SW4 acabou ficando fortemente danificada com a batida, deixando um prejuízo para o dono.
A Polícia Militar (PM) apoiou a ocorrência e ficou responsável pelo veículo. As causas do acidente ainda não foram informadas.
