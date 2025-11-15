Carro de luxo fica destruído após colidir contra árvore em Goianésia

Vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para a UPA

Da Redação - 15 de novembro de 2025

Frente da SW4 ficou destruída com a batida. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente registrado na madrugada deste sábado (15) deixou um carro de luxo completamente destruído após colidir violentamente contra uma árvore no canteiro central de uma via em Goianésia.

O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado com informações de que havia possíveis vítimas presas às ferragens, porém, ao chegarem ao local, constataram que, apesar do forte impacto e dos danos expressivos no veículo, nenhum dos ocupantes estava preso.

No interior do automóvel estavam duas vítimas. O condutor, um homem que apresentava escoriações no braço esquerdo e ferimentos cortocontusos na face e na cabeça, recebeu atendimento de primeiros socorros, foi estabilizado e encaminhado à UPA de Goianésia.

Já o passageiro traseiro, também do sexo masculino, estava consciente e sofreu contusão na região lombar e no braço direito. Ele foi atendido no local e igualmente levado à UPA para avaliação médica.

A frente da SW4 acabou ficando fortemente danificada com a batida, deixando um prejuízo para o dono.

A Polícia Militar (PM) apoiou a ocorrência e ficou responsável pelo veículo. As causas do acidente ainda não foram informadas.

