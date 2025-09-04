Motociclista não consegue evitar batida e câmeras flagram acidente na Avenida Pedro Ludovico
Câmeras de monitoramento flagraram o momento da colisão
Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quinta-feira (04) na Avenida Pedro Ludovico, no Jardim Nações Unidas, em Anápolis.
O motociclista seguia pela via quando um carro à frente reduziu a velocidade próximo à faixa central.
Sem conseguir evitar a batida, ele acabou colidindo, situação confirmada também pelo motorista do veículo envolvido.
Câmeras de monitoramento flagraram o momento da colisão.
O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) com queixas de dores nas pernas.
Ambos os veículos tiveram danos materiais. Após os atendimentos, a Polícia Militar (PM) orientou os envolvidos e liberou o local.
Leia também
- Moradores de Aparecida de Goiânia terão cinema a céu aberto; saiba como participar
- Dono de império de postos de combustíveis em Goiás é irmão de alvo da Polícia Federal
- Morre jovem baleada durante festa de som automotivo em Goiás
- Homem é preso em Goiânia após atuação fundamental de cães farejadores da políciaVer essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!