Motociclista não consegue evitar batida e câmeras flagram acidente na Avenida Pedro Ludovico

Da Redação - 04 de setembro de 2025

Câmeras flagraram o momento da colisão do motociclista. (Foto: Reprodução)

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quinta-feira (04) na Avenida Pedro Ludovico, no Jardim Nações Unidas, em Anápolis.

O motociclista seguia pela via quando um carro à frente reduziu a velocidade próximo à faixa central.

Sem conseguir evitar a batida, ele acabou colidindo, situação confirmada também pelo motorista do veículo envolvido.

O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) com queixas de dores nas pernas.

Ambos os veículos tiveram danos materiais. Após os atendimentos, a Polícia Militar (PM) orientou os envolvidos e liberou o local.



