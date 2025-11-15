Cidade mais acolhedora do Brasil em 2025 conquista visitantes com clima agradável o ano todo

Refúgio na Mantiqueira que abraça visitantes com charme serrano e hospitalidade de coração aberto

Gabriel Yuri Souto - 15 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Escondida nas altitudes da Serra da Mantiqueira, a vila de Monte Verde, no sul de Minas Gerais, vem conquistando corações – e prêmios. Em 2025, Monte Verde foi destaque no Traveller Review Awards, da Booking.com, entre os destinos mais acolhedores do Brasil.

Essa premiação reflete algo que quem visita a cidade logo percebe: ali há mais que paisagens — existe uma sensação de lar.

Com cerca de 4.800 habitantes, segundo reportagens recentes, Monte Verde é parte do município de Camanducaia e é famosa pelo clima ameno, arquitetura alpina e uma atmosfera intimista que remete a vilarejos europeus.

Qualidade de vida nas alturas

Morar em Monte Verde é abraçar uma rotina onde a brisa da montanha parece limpar também a mente. A tranquilidade das ruas calmas, juntas à proximidade da natureza, atraem famílias e aposentados que buscam fugir do ritmo frenético das grandes cidades.

As temperaturas médias giram em torno de 16 °C, segundo dados do INMET, com mínimas que podem cair para cerca de 3 °C no inverno — momento perfeito para acender lareiras e desfrutar do charme serrano.

A arquitetura em estilo europeia reforça esse clima acolhedor, fruto da herança de imigrantes letões que fundaram a vila na década de 1930.

A segurança e a baixa densidade populacional somam ao bem-estar: para muitos, Monte Verde é mais que um destino turístico — é um lugar onde dá para respirar e se sentir parte de uma comunidade unida.

Atrações para todos os olhos e corações

Monte Verde não é só para contemplar: é para viver cada momento. Para os amantes de aventura, há trilhas como a da Pedra Redonda, que atinge 1.950 metros de altitude, oferecendo mirantes impressionantes.

Outros caminhos levam ao Pico do Selado, ou às formações da Pedra Partida e Chapéu do Bispo, cada uma com sua magia particular.

Na cidadezinha, o centrinho é um convite ao deleite: cafés aconchegantes, lojas de arte local, chocolaterias, cenários para fondue e vinhos — especialmente nos meses de inverno, quando o frio reforça a atmosfera romântica.

Para quem prefere relaxar, há a Fonte de Água Mineral e áreas de paz para recarregar as energias.

A gastronomia mistura sabores mineiros com toques europeus, valorizando produtos locais como queijos, geleias artesanais e vinhos, tudo servido com um sorriso simples e caloroso.

Monte Verde não é apenas uma cidade para visitar: é um lugar para se voltar, para respirar fundo, para se sentir recebido.

Em 2025, esse toque humano mais montanhas geladas e trilhas panorâmicas se uniu para projetar a vila como a mais acolhedora do Brasil — um título que vai além do turismo, falando de afeto, história e qualidade de vida.

