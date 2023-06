Confira restaurantes e cafés para comemorar o Dia dos Namorados em Goiânia

Com a chegada do Dia dos Namorados, na próxima segunda-feira (12), muitos casais devem fazer uma programação especial para celebrar a tão esperada data.

No entanto, pode acontecer dos pombinhos não saberem onde encontrar um lugar bacana para comemorar o amor entre eles.

Dessa forma, o Portal 6 separou alguns cafés e restaurantes em Goiânia que estão preparando eventos especiais para o Dia dos Namorados.

Ainda no sábado (10), a livraria e cafeteria Palavrear, no setor Leste Universitário, vai organizar um brunch – uma espécie de café da manhã reforçado – a partir das 9h.

Os casais que derem uma passadinha no estabelecimento vão poder escolher entre duas opções de refeição para escolher, que envolvem sanduíches, frutas, sucos, tortas e cafés.

As portas da Palavrear ficarão abertas até as 13h para os clientes desfrutarem o amor junto aos aperitivos.

Já a Nossa Casa Pizzaria, localizada no Parque Amazônia, vai abrir especialmente no domingo (11) para atender aos casais que querem celebrar no estabelecimento.

A partir das 18h, o local estará com uma decoração tematizada, servindo um buffet específico para este dia, além de realizar vários sorteios.

A programação se estende na segunda-feira (12) também. A diferença é que, neste dia, a Nossa Casa estará oferecendo maçãs do amor para os presentes.

Já a Evoé Café, no Setor Sul, irá abrir excepcionalmente no Dia dos Namorados para celebrar com os pombinhos.

Na data, haverá um show de um duo de violão e trompete, com Filho da Rose e Lourrainy Cabral trazendo uma apresentação intimista com mix de músicas brasileiras.

Ao fazer a reserva, o casal também receberá um kit de lembranças com vela aromática personalizada e arranjo de flores naturais para levar para casa.

Por fim, o estabelecimento irá servir um risoto especial no dia, além do cardápio habitual.

Encerrando a lista, a Cantina San Marco, restaurante italiano no setor Marista, terá uma programação especial de pratos clássicos no domingo (11) e segunda-feira (12).

Dentre eles, estão o Antepasto Toscano, o Fillete Al Porccini e o Risto Frutti di Mare.

As portas irão abrir a partir das 18h30 e os casais serão recepcionados por ordem de chegada, visto que a casa não faz reservas.